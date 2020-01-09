Мядельские гимназисты выиграли престижный инженерный конкурс

2020 год для команды учащихся «Matrix» мядельской гимназии-интерната начался с победы — она стала лучшей в инженерном конкурсе EngineeringHexagon, организованном международной компанией EPAM.

В третий раз учащиеся из всех регионов Беларуси в возрасте от 12 до 15 лет собираются в Минске, чтобы определить лучших в инженерных состязаниях. В этом году за победу боролись 32 команды школьников, рассказали «МП» в главном управлении по образованию Миноблисполкома.

Мядельские гимназисты достойно прошли все 6 конкурсных испытаний — по математике, информатике, физике, робототехнике, английскому языку и ТРИЗу (теории решения изобретательских задач). В состав команды вошли пятеро учащихся — Андрей Малиновский, Никита Жуковский, Георгий Морозов и братья Берняк — Павел и Никита.

Готовил ребят к такому успешному выступлению Вячеслав Савчик — учитель информатики гимназии-интерната города Мяделя, лауреат премии «Человек года Минщины». Кстати, его воспитанники покорили на различных соревнованиях уже не одну вершину.

— В этом конкурсе наши ребята участвовали впервые. Мы готовились к нему и, конечно же, рассчитывали на высокий результат, — рассказывает Вячеслав Савчик. — Блестяще на конкурсе выступил десятиклассник Андрей Малиновский — ему покорился самый высокий уровень заданий по информатике. Андрей, кстати, успешно выступает на международных соревнованиях по робототехнике — ездил в Тайланд, Венгрию, Таллинн. Сейчас готовится к областному этапу республиканской олимпиады по информатике. Павел Берняк в прошлом году оказался в числе призеров финала республиканской олимпиады по математике, в этом году он тоже планирует выступить на олимпиаде. Никита Жуковский участвует в Кубке по образовательной робототехнике. С трех этапов он уже привез 9 дипломов. Победителем Кубка станет участник, набравший больше всего наград на всех турнирах. Также большие надежды подают Гоша Морозов и Никита Берняк. В общем, в команде собрались очень талантливые ребята.

На инженерном конкурсе мядельским гимназистам не было равных по информатике, физике и робототехнике. В этих дисциплинах белорусские участники набрали наибольшее количество баллов среди всех команд.

— Максимально на каждой станции можно было заработать 6 баллов, за каждый из них выдавался стикер в виде новогодней игрушки, которые нужно было наклеить на нарисованную елочку, выданную каждой команде, — поясняет педагог. — Победителем стала команда, набравшая наибольшее число «украшений». Ближайшего соперника мы опередили на три стикера.

Год у мядельских гимназистов обещает быть насыщенным. Впереди у них множество соревнований. Среди них — 4-й этап кубка по образовательной робототехнике, республиканские соревнования JuniorSkill и XI республиканский конкурс научно-технического творчества учащейся молодежи «ТехноИнтеллект».

Юлия БРОЖИНА, фото предоставлено героями публикации