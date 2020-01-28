ОАО «Долгиново»: молочная правда Крисевича

На недавней коллегии облсельхозпрода в качестве примера эффективного инвестирования в сельское хозяйство Александр Турчин назвал агропредприятие Вилейского района. Председатель облисполкома отметил, что с правильным подходом любое слабое хозяйство можно вывести на среднеобластной уровень.

Хоть название не упоминалось, «МП» без труда «вычислила» ОАО «Долгиново», о котором шла речь, и отправилась в агрогородок, где умеют и любят работать.

Руководителя унитарного предприятия по оказанию услуг «Молочная правда», реализующего проект в ОАО «Долгиново», представляла опытным хозяйственником, для которого вывести производство из долгов и убытков – дело знакомое. А навстречу вышел совсем еще мальчишка с веселыми глазами и приветливой улыбкой. От неожиданности так растерялась, что стала извиняться с порога:

– Роман, простите за вопрос…

– Хотите узнать, сколько мне лет? – смеется он. – 24.

В Долгиново Роман Крисевич приехал 17 апреля, как раз в свой день рождения. Праздновать, правда, было некогда: объехал хозяйство, поговорил с людьми, обозначил задачи и приоритеты – и сразу за работу.

А браться надо было за все и сразу. Собственных оборотных средств – ни копейки, а вложений требовали и животноводство, и растениеводство, и машинно-тракторный парк.

Инвестор, в роли которого выступило УП по оказанию услуг «Молочная правда» – дочернее предприятие ОАО «Туровский молочный комбинат», – выделил первые инвестиции, чтобы посеять и приобрести корм для скота. Обновили машинно-тракторный парк. Его пополнили четыре новых трактора «Фендт», прицепной инвентарь, а также три легковых автомобиля для главных специалистов.

– С улучшением материальной базы стала расти производительность, – говорит Роман. – В первую очередь «пошло» молоко. За семь месяцев с двух литров поднялись до девяти с половиной, а выручка увеличилась с 52 до 280 тысяч рублей.

В ОАО «Долгиново» три фермы: «Центральная», «Черемушки» и «Мильча». Дойное стадо, а это 1435 голов, наращивать пока не собираются. Не потому, что не хотят. Просто нет возможности.

– Проект по строительству ферм рассматриваем, – говорит руководитель, знакомя нас с «Центральной», одной из лучших. Теперь тут доят в сутки 11,4 литра молока на корову. К концу года планируют увеличить до 14.

– Ферма та же, люди те же, а результат совсем другой, – говорит помощница заведующей фермой Алеся Ахрем. – В достатке качественные сено и сенаж, различные виды комбикормов, о которых животные раньше и не догадывались. И новые технологии тоже.

Алеся на секунду задумывается и добавляет:

– А еще уважительное отношение руководства, умение заинтересовать людей, нацелить на результат.

– Сколько человек работает на ферме? – спрашиваю.

– Сейчас посчитаю… – та начинает загибать пальцы на руке.

– Двадцать один, – тут же выдает Роман Крисевич. – Раньше было 36.

– Кадровая «оптимизация»?

– Нет, никого не увольняли. Просто подходим более жестко: кто пьет и прогуливает, лодырничает – переводим на минимальную зарплату. Разобидевшись, горе-работники уволились в надежде найти теплое местечко, где деньги якобы дают за красивые глаза.

Руководитель уточняет: в апреле прошлого года в ОАО «Долгиново» работали 245 человек, на 1 января 2020-го – 188. Просятся уже на работу из соседних хозяйств. Несколько семей приехали из города. Нет, наконец, особой нужды в специалистах. Что любопытно, ни одного механика или зоотехника «в отставку» не отправили. Разве что усилили бухгалтерскую службу. И взяли на работу молодого агронома. Единственная вакансия – главного ветврача. А пока специалиста нет, услуги районной ветеринарной станции вполне устраивают.

Быть строгим, но справедливым у Романа получается, люди это видят и ценят. А вот не боязно ли брать ответственность на себя, интересуюсь у 24-летнего руководителя.

– До этого уже имелся небольшой опыт работы в «Суворово-Агро» Копыльского района, – рассказывает Роман. – Был там главным экономистом, заместителем по экономике, год исполнял обязанности руководителя, так что не новичок. Да и в «Молочной правде», где сильный управленческий аппарат, есть у кого учиться. Люди с многолетним опытом и стажем, знают, как выстраивать различные технологии.

Крисевич говорит, что здорово помогают практические семинары на базе передовых предприятий – при необходимости специалисты ездят поучиться.

Несмотря на молодость, Романа в Долгиново уважают.

– Хватка – настоящая, мужицкая. И людей уважает. Не помню я руководителя, который относился бы к простому водителю или трактористу так, как он, – откровенничает водитель «МАЗа» Николай Ключник. – Всех заметит, каждого поблагодарит. Если нужно задержаться – не прикажет, а попросит по-людски.

Николаю работать в хозяйстве нравится: запчасти есть, в мастерских порядок.

У Александры и Натальи Машонских трое детей. Здесь родились, так и остались в родной деревне. Он с весны до поздней осени в поле, она работает на ферме.

– С новым руководителем комфортно, – говорит Александр. – Чувствуется, что человек пришел не на один год. О людях заботится. Есть доплаты и премии – теперь нести зарплату домой не стыдно.

Но это только начало, считает Роман Крисевич. Есть над чем работать. В этом году посеяли тысячу гектаров озимого рапса, столько же озимой пшеницы, 467 – ржи, 1700 гектаров отвели под кукурузу, 300 засеяли горохом.

Славомир Красовский помнит «Долгиново» еще передовым племсовхозом. Как запускали линию по розливу молока, расфасовке клюквы в сахаре. И как все пошло на спад:

– За семь лет сменилось семь руководителей. Какой тут может быть порядок и развитие?! Надеемся, что Роман Яфезович задержится надолго.

Цифры Роман называет, не заглядывая ни в блокнот, ни в таблицы. Так же легко, не задумываясь, общается с доярками, полеводами, механизаторами, каждого называя по имени-отчеству.

– Он у нас хозяин! – кивают в его сторону люди, многим из которых Роман в сыновья годится. Парень стеснительно улыбается.

Говорит, первый шаг сделали, выбрались из убытков: «Теперь нужно двигаться дальше – создать такое хозяйство, чтобы здесь хотели работать и наши дети…».

Марина СЛИЖ, фото Павла ОРЛОВСКОГО