Мужчина в Вилейском районе украл у друга деньги и угнал машину

Прокуратура 23 января направила в суд уголовное дело по обвинению 46-летнего жителя Вилейского района в угоне у своего друга автомобиля «Ниссан» и краже у него 250 рублей.

Преступление было совершено в конце августа 2019 года в деревне Костеневичского сельского совета.

Заместитель прокурора Вилейского района Андрей Жуковский рассказал корреспонденту «МП»:

— В деревенском частном доме отдыхала компания. Мужчины выпивали, потом легли спать. Ранним утром наш фигурант проснулся раньше всех. Он вытащил из кармана штанов своего друга 250 рублей и ключи от его автомобиля «Ниссан Кашкай». Сел в машину, поехал кататься по деревне, заезжал к знакомым, кого-то подвез, высадил, потом не справился с управлением и съехал в кювет. На место происшествия прибыли сотрудники Госавтоинспекции, которые установили, кому принадлежит машина.

Андрей Жуковский отмечает, что хозяин автомобиля не хотел говорить сотрудникам ДПС правду и сообщать, кто был за рулем. Вначале он сообщил, что сам управлял собственной машиной, чтобы выгородить друга. Но утром хозяин «Ниссана», как и все участники застолья, еще находился в состоянии алкогольного опьянения. Когда владелец машины понял, что ему грозит административное наказание за управление транспортным средством в нетрезвом виде и лишение водительского удостоверения, написал заявление об угоне.

Обвиняемый знаком с Уголовным кодексом — был судим за кражи, причинение тяжкого телесного повреждения и угрозу убийством. Сейчас он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Дело расследовалось по второй части статьи 205 УК (Кража, совершенная повторно). По этому обвинению мужчине грозит вплоть до четырех лет лишения свободы.

Также ему вменяют первую часть статьи 214 УК (Угон транспортного средства). Максимальное наказание — пять лет лишения свободы.

Сергей ЕСМАНТОВИЧ