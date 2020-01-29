На Минщине может появиться областной информационно-туристический центр

В Минской области планируется создать агентство по туризму. Об этом заместитель председателя облисполкома Николай Рогащук рассказал «МП» во время выездного заседания областного Совета по развитию предпринимательства.



— Структура будет заниматься в первую очередь позиционированием Минской области в туристической сфере. Речь идет не только об известных объектах — Нарочи, Несвижском замке, но и в том числе о промышленном туризме. Минской области в этом плане есть что показать, — отметил заместитель председателя.

По словам Николая Рогащука, такая структура может появиться до конца года.

Участники заседания областного Совета по развитию предпринимательства обсудили развитие Мядельского района с учетом имеющегося туристического потенциала. Одно из направлений развития региона — событийный туризм. Хорошим примером здесь является Будславский костел.

— Раз в год в Будславе проходит большой религиозный праздник, на который съезжаются верующие со всего мира. Но вместе с тем еженедельно от Красного костела (в Минске. — Прим. Ред.) в Будслав отправляются два туристических автобуса. Такие мероприятия, которые звучат во всем мире, могут проходить чаще, — уверен Николай Рогащук.

Потенциал для развития туризма есть у Нарочи. По мнению Николая Рогащука, одно из перспективных направлений — охота: «Лесхозы в Воложинском и Вилейском районах также могут совместно с Белорусским обществом охотников и рыболовов развивать охоту для туристов, в том числе иностранных».

В Минской области ежегодно увеличивается экспорт туристических услуг. За 11 месяцев 2019 года рост составил около 113%.

Юлия ГАВРИЛЕНКО, Фото Светланы КУРЕЙЧИК