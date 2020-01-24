На орбите столичного спутника поселок Усяж

Около 10 километров от Смолевичей, 35 – от Минска. Поселок Усяж расположен буквально на орбите интенсивно развивающегося города – спутника столицы. Чем сегодня живет сельсовет и какие перспективы у поселка – «МП» выясняла у председателя

Елены Шабан.

– Елена Николаевна, вы председательствуете с октября 2019-го. С чего начинали работу?

– Я отсюда родом, а в сельсовете работаю уже пять лет: бухгалтером, ведущим специалистом, сейчас еще и депутат местного и районного Советов. В нашем сельсовете 24 населенных пункта. В их числе три агрогородка и поселок Усяж. Основная наша деятельность направлена на наведение порядка: стараемся, чтобы было красиво и удобно. Установили указатели улиц, много клумб обустроили в прошлом году. Территория наша транзитная, транспорта проезжает много.

– На дороги жалуются?

– Дороги – основная проблема. Вы из Минска ехали по асфальтированной, а в населенных пунктах – грунтовки, некоторые их участки в плохом состоянии. Проводим грейдирование, ямочный ремонт, но на все не хватает сил, техники и людей. Делаем то, что можем.

Местные жители часто обращаются по земельным вопросам: нередко возникают споры между соседями – участки поделить не могут. Кто-то приходит по личным делам, посоветоваться. Пожилым людям нужна помощь в составлении завещания, договора дарения – и с этим идут в сельсовет.

– Актуальна ли проблема вымирающих деревень?

– У нас есть деревни, где практически нет молодежи, но заброшенных, где уже никто не живет, – нет. Даже хутор Узбережье мы называем «бывшим». Раньше там был один человек, а сейчас – шестеро! Люди 45–50 лет стали возвращаться в родные деревни. С возрастом обостряется желание прикоснуться к своим корням. Они приезжают, восстанавливают родительские дома и еще дополнительно землю берут, обрабатывают. Мы всегда идем навстречу. Недавно молодая пара к нам переехала: в Минске скитались по съемным квартирам, а потом решились купить земельный участок. Построили дом и захотели большего – своего сада, огорода, расширить подворье задумали. Мы – только «за»! Выделили им землю – пусть обрабатывают. И нам приятно, что она не будет зарастать бурьяном. Потому что мы просто физически не в состоянии за всем усмотреть.

– Заброшенные дома – головная боль многих сельсоветов. Как у вас?

– Это актуально и для нас. Мы создали комиссию, объезжаем каждую деревню и на каждый пустующий дом заводим «дело». В этом процессе задействованы и РОВД, и БТИ. Для поисков хозяев используем любые зацепки: опрашиваем соседей, ищем родственников, делаем запросы. Конечно, это очень большой труд, а коллектив – я и еще три специалиста. Участковый нам очень помогает. Бывает, наследники попросту забывают, что у них есть домик в деревне, а потом приезжают и видят, что теперь это агрогородок, место неплохое, можно продать недвижимость или обустроить дачу. Например, в Тадулино очень долго стоял дом. Мы разыскали собстве

– Дорогая здесь земля? Каковы, на ваш взгляд, перспективы в свете активного развития Смолевичей?

– Цена земли напрямую зависит от инфраструктуры в населенном пункте. У нас разбежка может быть и очень большой. Есть деревни, которые не газифицированы, нет центрального водоснабжения – все это учитывается в кадастровой стоимости. От Усяжа до города – спутника Минска всего 8 километров, а там новый жилой микрорайон для жителей столицы, строится торгово-развлекательный центр. Идет реконструкция дороги. Мы надеемся, что и нашим сельсоветом заинтересуются горожане. Многие уже сейчас приезжают, смотрят участки и остаются довольны: райцентр рядом, 20–30 минут на машине – и ты в столице. Транспортное сообщение хорошее: автобусы на Минск ходят каждый час, есть маршрутки на Логойск, на Червень, на Жодино, доехать – без проблем.

– А как с работой? Реально трудоустроиться рядом с домом?

– Наш основной работодатель – торфобрикетный завод «Усяж». Есть и предприятия райагросервиса – там даже можно получить служебное жилье. Работа есть в школе, садике, в магазинах. В последние годы все чаще выпускники нашей школы возвращаются на родину. Отток уменьшился, и это хорошая тенденция. Очень хочется, чтобы увеличивалось население за счет молодежи.

– Социальной инфраструктуры хватит?

– До определенного момента точно ресурс есть. В школе сегодня 226 учеников, а бывало, что на параллели занимались по два-три класса. К слову, уже несколько лет подряд у нас первоклассников много и их опять делят на «А» и «Б». Детских садов три, самый большой – в Усяже. Пока не открылся новый садик в Смолевичах, детей возили к нам. В поселке есть врачебная амбулатория: лаборатория, дневной стационар. Принимают стоматолог, акушер, фельдшер, терапевт, педиатры – штат укомплектован. В агрогородках есть ФАПы с врачами-универсалами. В Усяже – большой и красивый Дом культуры с огромным зрительным и танцевальным залами, а также множеством кружков для детей и взрослых.

– Если бы у вас была волшебная палочка, что наколдовали бы для родного поселка?

– Первое – больше предприятий, магазинов в Усяже. Они есть, но для сельсовета недостаточно, ведь в поселок приезжают жители всех окрестных деревень и дачники. Хотелось бы, чтобы люди видели, как тут хорошо, изобильно. Глядишь, и жилье бы присмотрели. Детям не хватает игровой площадки. Мы и хотели бы сделать ее своими силами, но их – сил – явно недостаточно. А главное – работа, которая привлекла бы сюда людей, специалистов, что, в свою очередь, подразумевает строительство жилья и инфраструктуры. Хотелось бы такого развития сельсовета.

– Но ведь работы и у вас прибавится.

– Ничего страшного! Мы работы не боимся и к ней готовы. А если бы можно было еще и поколдовать – это было бы просто замечательно!

Елена ВИКТОРОВА