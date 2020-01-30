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Начальник почтового отделения в Минском районе присвоила более Br18 тыс.

30.01.2020 0 Комментариев , 0 Просмотров

Начальник почтового отделения в Минском районе присвоила более Br18 тыс. своей организации и перевела их на счет мужа, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.

Минским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело в отношении 28-летней женщины. Ее подозревают в присвоении имущества в крупном размере (ч. 3 ст. 211 УК).

Женщина работала начальником отделения почтовой связи одного из населенных пунктов Минского района и являлась материально-ответственным лицом. «С октября по ноябрь прошлого года посредством установленной на ее рабочем месте компьютерной программы она присвоила денежные средства, принадлежащие отделению почтовой связи, перечислив их на банковскую карточку супруга. В последующем потратила их на личные нужды», — проинформировала Татьяна Белоног.

Факт противоправной деятельности обнаружился после проведенной на почте ревизии. Соответствующая информация поступила в правоохранительные органы. С занимаемой должности женщину уволили.

«Подозреваемая дала признательные показания, причиненный ущерб в размере более Br18 тыс. возместила. К ней применена мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке», — рассказала официальный представитель.

Проведение следственных и иных процессуальных действий продолжается. Окончательная правовая оценка ее действиям будет дана по результатам расследования.

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Об авторе: redactor2

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