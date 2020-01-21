Национальный детский технопарк заработает в январе 2021 года, сообщил сегодня во время онлайн-конференции на сайте БЕЛТА директор Республиканского центра инновационного и технического творчества Сергей Сачко.

Главная цель технопарка — реализация новых образовательных программ, программ дополнительного образования одаренных детей и молодежи, которые будут направлены на выявление и развитие у учащихся способностей к научно-исследовательской работе, изобретательству и рационализаторству. Программы будут реализоваться как в очной, так и в дистанционной заочной форме. «Мы планируем, что детский технопарк будет работать круглогодично, но по основным своим программам и направлениям — с сентября по июнь включительно. Июль-август — месяцы оздоровительно-образовательных смен», — сказал Сергей Сачко

Если говорить о возрасте, то преимущественно в технопарке будут проходить обучение учащиеся 9-11-х классов в группах от 7 до 10 человек. Смена будет до 24 дней. «Планируем три этапа отбора. Первый — дистанционный, когда ребята отправляют на сайт Национального детского технопарка заявку и в дальнейшем свою творческую работу или некий проект. Экспертный совет, который будет работать в детском технопарке, оценит данную работу, и мы перейдем уже ко второму этапу, на котором ребята будут проходить тестирование. Сразу ко второму этапу допускаются учащиеся, имеющие достижения, — победители различных олимпиад, республиканских и международных конкурсов. На третьем этапе учащиеся будут проходить собеседование, которое позволит определить, в каком направлении и в какой лаборатории каждый из них будет работать», — отметил директор центра.

В Национальном детском технопарке планируется организовать 15 таких инновационных лабораторий по направлениям «робототехника», «авиакосмос», «зеленая химия», «инженерная экология», «биология». «Кроме учеников 9-11-х классов технопарк смогут посещать и учащиеся средних школ младшего возраста. Мы планируем для них туры выходного дня, где в формате экскурсий, профориентаций группы на один-два дня будут приезжать и знакомиться с работой лабораторий технопарка. Также планируем создать на базе технопарка интерактивные площадки, которые будут рассказывать о тех профессиях, которые сегодня котируются в мире, будут профессиями будущего. Я уверен, что данное учреждение будет востребовано», — добавил он.