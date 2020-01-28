Наследственное ремесло, или Хранить муку с водой закон не запрещает

В Молодечненском районе одним самогонным аппаратом стало меньше. Cотрудники милиции наведались в частный дом в деревне Носилово. Подробности рейда – у корреспондента «МП».

В семь утра от Молодечненского РОВД в направлении деревни выехала милицейская машина. За рулем – милиционер-водитель роты патрульно-постовой службы милиции РОВД Дмитрий Виршич. Рядом на пассажирском сидении – помощник командира взвода роды ППСМ РОВД Геннадий Филистович.

В рейд также отправились старший инспектор по разрешительной работе отдела охраны общественного порядка и профилактики РОВД Евгений Кевра, его коллега по отделу, инспектор по разрешительной работе Виталий Мурза и корреспондент «МП».

Пока едем, спрашиваю у Виталия, почему Молодечненский район считается лидером в области по самогоноварению.

– Сложно сказать. Часто выявляем самогонщиков, факты становятся всем известны. Вот и складывается впечатление, что у нас их больше, чем в других районах. Такие рейды, как этот, проводим не реже раза в месяц. Сегодняшний, скорее, внеплановый…

– Откуда милиция получает информацию о самогонщиках?

– От людей. А вообще, самогонщики – личности известные, все одни и те же.

– Если известные, то что мешает решить проблему раз и навсегда?

– Прибыль от промысла значительно превышает административные штрафы. И потом ремесло-то наследственное. Занимался отец – занимается сын.

«В грехах мы каемся ксендзу…»

В Носилово в восьмом часу утра еще темно, как и на ухоженном дворе большого дома, который нас интересует. В доме горит свет. Нашу компанию встречает хозяйка. Привлекательная женщина средних лет, приветлива и общительна. Она говорит, что муж недавно уехал. Вернется к обеду. Хозяйка охотно готова показать все, что интересует сотрудников милиции.

Они тоже подчеркнуто вежливы и корректны. Виталий Мурза предлагает ознакомиться с постановлением о проведении осмотра жилища и иных помещений. Эту процедуру санкционирует прокурор. После чего мы осматриваем двор и хозяйственные постройки. В бане, гараже, двух подсобных помещениях ничего не находим.

А вот возле сарая, расположенного в дальнем углу двора, ощущается характерный запах самогонной браги. Заходим туда и обнаруживаем пять емкостей с бурой жидкостью. Здесь же лежат мешки с мукой, стоят бидоны, пригодные для хранения самогона.

А вот и сам аппарат.

– Похоже, мы опоздали, – говорит Виталий Мурза. – Печь еще теплая. Скорее всего, хозяин выгнал самогон и успел его вывезти.

Виталий предлагает хозяйке добровольно сдать самогон, если он есть в доме.

– Будем проводить осмотр дома, устроим беспорядок, – говорит милиционер.

– Да ничего страшного. Пожалуйста. Проходите, – отвечает та.

По словам хозяйки, к найденному в сарае она отношения не имеет: в делах мужа не участвует, у нее свои заботы.

В доме самогона не находим.

Спрашиваю у хозяйки:

– Но ведь очевидно же, что здесь гонят самогон. Признайтесь, есть грешок?

Женщина невозмутимо отвечает:

– Свои грехи мы рассказываем ксендзу. А тут давайте-ка по факту.

По факту самогона нет. В протоколе осмотра, который подписала хозяйка, указано, что в сарае обнаружен самогонный аппарат, состоящий из бражника, котла, двух сухопарников и холодильника. Кроме того, зафиксирована найденная жидкость, похожая на брагу, объемом 1492,9 литра. Сотрудники милиции берут из каждой емкости образцы жидкости на экспертизу. Если эксперты подтвердят, что это действительно брага, она будет уничтожена…

Хозяина дожидаться не стали. Созвонились с ним. Тот прислал соседа, чтобы помочь разобрать аппарат. В действиях соседа видна сноровка. По-видимому, человек знает толк в таких агрегатах. Интересуюсь стоимостью аппарата.

– Самое дорогое тут – бочка из нержавеющей стали, – говорит «эксперт». – Рублей 700.

Остальные части гораздо дешевле. В общей сложности, лишившись самогонного аппарата, хозяин потерял около 1000 рублей.

Сложнее оказалось оценить упущенную выгоду.

– Сколько самогона можно изготовить из полутора тонн браги? – интересуюсь у соседа.

– Для того чтобы сделать полторы тонны браги, нужно примерно 10 мешков муки. С мешка муки получается 15–18 литров самогона. Вот и считайте.

Посчитать нетрудно. Сотрудники молодечненской милиции в этот день предотвратили изготовление около 150–180 литров самогона.

Однако есть одно «но». Сосед утверждает, что из пяти найденных емкостей брага находится только в двух.

В трех остальных – просто вода с мукой. Без дрожжей. А хранить замешанную с мукой воду закон не запрещает.

Теперь остается ждать результатов экспертизы. Разобранный самогонный аппарат загрузили в микроавтобус и вывезли на «Вторчермет».

Евгений Кевра отметил, что хозяин дома трижды привлекался к ответственности по статье 12.43 КоАП. Еще один штраф и конфискованный аппарат вряд ли заставит его бросить прибыльное дело. В таких случаях нужны какие-­то более жесткие меры.

Сергей ЕСМАНОВИЧ