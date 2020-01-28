Не дожидаясь почечной колики

В народе за врачом-урологом прочно закреплен статус «мужского» доктора. На деле же урологические заболевания, то есть проблемы мочеполовой системы, встречаются не только у мужской части населения. О том, что необходимо знать людям разного пола и возраста для сохранения своего здоровья, – в беседе «МП» с врачом-урологом 1-го урологического отделения УЗ «Минская областная клиническая больница» Валерием Лелюком.

– Валерий Юрьевич, сегодня все, наверное, знают, что у стоматолога надо бывать как минимум раз в полгода. А есть ли график посещения уролога?

– Урология не входит в категорию, где необходима профилактика. Кроме случаев, когда у пациента уже есть урологические заболевания или хронические, текущие с детства болезни или случайно выявленные патологии. Другими словами, когда человек уже находится под наблюдением. Диагностическим тестом являются изменения в анализе мочи. Конечно, мы бы хотели, чтобы всем нашим пациентам: и взрослым, и детям – делали УЗИ почек и мочеполовой системы для того, чтобы выявлять патологии. Ведь, как правило, многие заболевания выявляются случайно: проводится обследование по поводу одних жалоб, а обнаруживаются урологические проблемы. Понятное дело, что все зависит от доктора, который первым встретит такого больного. Если у врача хватает образования и знаний в области урологии, он может по симптомам заподозрить какое-то заболевание и назначить дополнительное обследование.

– Обычно первым врачом становится участковый терапевт…

– Проблема в том, что наша медицина своеобразная. Тот же, допустим, терапевт не может назначить УЗИ почек, мочеполовой системы, предстательной железы. Он должен направить пациента к смежному специалисту, а ситуация достаточно сложная: урологов не хватает. Поэтому мы хотели бы, чтобы у наших коллег появилась возможность направлять пациента напрямую на обследование без промежуточных этапов. Все это будет только способствовать росту профессионализма врача, даст возможность быстрее диагностировать заболевания, своевременно начинать лечение и оценивать его результаты.

– А что нужно знать об урологии обычному человеку?

– Мужчина после сорока лет обязательно должен пройти скрининговое обследование на рак предстательной железы. То есть сдать анализ крови на простатспецифический антиген и обязательно посетить уролога для исследования. Ребенка, когда он проходит стадии пубертата и взросления, обязательно смотрит специалист, чтобы потом у мальчиков и девочек не возникали проблемы с бесплодием. Дети у нас наблюдаются очень хорошо, но что касается взрослых, считается, что они должны сами за себя отвечать. К сожалению, не все взрослые понимают, как это надо делать. Поэтому многое зависит от специалиста, который их будет принимать. Вдобавок хотелось бы, чтобы родители на этом тоже акцентировали внимание. Особенно те, у чьих детей есть хронические заболевания мочевого пузыря. Такие патологии надо своевременно выявлять, наблюдать и контролировать всеми доступными методами.

– Среди ваших пациентов больше мужчин или женщин?

– 50 на 50. Я занимаюсь хирургическим методом лечения мочекаменной болезни. На аппарате дистанционной литотрипсии мы дробим камни, и у нас очень большая нагрузка, плотный поток больных. К сожалению, мочекаменная болезнь – болезнь цивилизации. И, несмотря на все существующие методы малоинвазивных эндоскопических воздействий на камень, дистанционная литотрипсия востребована. Примерно 40% пациентов мы лечим с ее помощью. Человек, который страдает мочекаменной болезнью и хоть раз в жизни перенес почечную колику, повторения этого, естественно, не хочет ни при каких условиях.

– Дистанционная литотрипсия – единственный способ избавиться от камней в почках?

– Здесь, в клинике, существуют все способы хирургического лечения мочекаменной болезни. Жителям Минской области повезло, что на нашей базе находится кафедра урологии БелМАПО: специалисты оказывают консультативную помощь и ее качество – на самом высоком уровне.

Сегодня мы на передовом крае в лечении всех урологических заболеваний. Единственное, чего не хватает, – инструментария. Хотя все общепринятые хирургические методы лечения в клинике применяются и специалисты у нас достаточно профессиональные.

– Какие факторы могут способствовать возникновению урологических патологий?

– Среди основных – воспалительные заболевания мочеполовой системы. Хотелось бы подчеркнуть, что несоблюдение гигиены полости рта, хронические болезни, воспалительные процессы в носоглотке, миндалинах, хронические заболевания тазовых органов у женщин – все это идет в копилочку возможных урологических осложнений. Важно, чтобы люди за собой смотрели и вовремя лечили кариозные зубы, хронические заболевания органов малого таза, половых органов. Просто некоторым нужно повернуться лицом к самим себе и понять, что все эти процессы должны контролироваться. Незалеченный зуб, острая ангина, перенесенная на ногах, могут аукнуться поражением клапанов сердца, суставов, почек. Хроническая инфекция органов мочевыводящей системы часто приводит и к воспалению почки. Острый цистит способствует развитию острого воспаления почки.

– То есть во многом причиной серьезного заболевания может стать недостаточное внимание человека к собственному здоровью?

– К сожалению, у нас очень много пациентов. Хотелось бы, чтобы их стало меньше, поэтому призываем людей тщательнее следить за собой. Конечно, большую роль играет доступность медицинской помощи. Чтобы приехать на консультацию, необходима обеспеченность хорошими транспортными услугами. Возможность записаться на прием онлайн подразумевает современные информационные технологии. Важно применение медицинских телеконференций и консультаций, которые врачи на местах могут запросить в нашей клинике. Все это играет большую роль, способствует улучшению состояния здоровья и сегодня очень востребовано. Конечно, не все идеально, нам есть куда стремиться. Но в первую очередь (и я не открою секрет) самая большая проблема – личное отношение каждого пациента к своему здоровью.

– В областную больницу попадают только самые тяжелые пациенты?

– У нас есть межрайонные урологические отделения. Они выполняют очень большой объем работы. Единственное, у нас больше возможностей (потому их расширяют) и наличие кафедры. Плюс самое современное оборудование. Конечно, самые тяжелые, проблематичные случаи рассматривают здесь. Мы не можем оказать помощь сразу всем желающим. Берем ту патологию, которую никто, кроме нас, вылечить не сможет.

– Развитие медицинского туризма не сказывается на объемах и качестве помощи жителям Минщины?

– Здесь никого не обделяют медицинской помощью. Таких случаев не было. Никто из жителей нашей области не страдал от того, что мы кого-то положили на лечение вместо человека из наших районов. Мы интенсифицировали труд так, что нагрузка на наших врачей очень большая. Современные технологии позволяют долго не держать пациентов в стационаре. Поступление больных идет регулярно, и не возникало такой ситуации, когда мы кому-то отказали и положили сюда иностранца. К слову, пациент из-за рубежа приезжает сюда не просто так. Иностранец приезжает на имя врача, звание, кафедру. Это приносит нам некоторые средства, чтобы мы могли обновлять свою материально-техническую базу и оказывать помощь пациентам, в том числе из Минской области. При этом мы не служба скорой помощи в плане: захотел кто-то лечь в урологию – и мы должны тут же обеспечить ему койку. Конечно, чтобы попасть в стационар, у пациента должны быть проведены обследования. Нужно сдать анализы, взять направление, пройти УЗИ и т. д. Многим было бы очень удобно приехать, надеть тапочки – и тут тебя по больнице поводят, все обследования сделают. Но на данной койке за это время мы можем оказать хирургическую помощь нескольким больным. Помощь, которую им не окажут нигде.

– Сегодня благодаря интернету многие самостоятельно ставят себе диагноз. Взаимоотношения между врачом и пациентом меняются?

– Мне очень нравится фраза древних врачей, которые говорили: «Нас трое: я, ты и болезнь. Если ты со мной – болезнь остается в одиночестве. Если ты любишь свою болезнь и не слушаешь меня – я остаюсь в одиночестве». Нам, врачам, хотелось бы вместе с пациентом противостоять его болезни. Понятно, что сегодня интернет приносит и пользу, и вред. Люди порой появляются у врача с уже предвзятым мнением. Бывает, что-то недопонимают. Тогда приходится им доказывать, а времени на это не всегда хватает. Спорить с диагнозами Google может только Яндекс или Yahoo. Важно понимать, что только вооруженному знаниями, оборудованием, технологиями и методиками врачу дана возможность принимать решения и заниматься лечением человека. Ни один гугл больного еще не вылечил. Нам хотелось бы большего сотрудничества между врачом и пациентом для успешного выздоровления. Хотелось бы большего уважения к нашей профессии, понимания, что мы тут не прохлаждаемся и делаем все возможное, чтобы вернуть человеку утраченное здоровье.