Некогда было думать. Столбцовский милиционер спас на пожаре четырех человек

Старший сержант милиции Андрей Толстой в Столбцах ночью 28 января вошел в горящий дом и спас от смерти четверых человек. 78-летняя хозяйка, ее сын с женой и подруга жены спали, когда заполыхала крыша.

Дом расположен на углу улицы Шевченко и переулка Дзержинского. Разделен на две части, есть отдельные входы.

Утро 29 января: обе двери заперты, но через окна видны разбросанные вещи, мусор, пустые бутылки от спиртного, прожженная дыра в потолке. На подворье – обломки шифера и конструкций дома. От крыши остался лишь обугленный каркас.

В удаленной от улицы части дома до пожара жила 78-летняя Нина Павловна. Через стенку – ее 59-летний сын Александр с 55-летней женой Людмилой и 20-летней дочкой Дарьей. В ту ночь девушки дома не было. Работала в ночную смену. Но в гостях находилась 52-летняя подруга семьи.

Сейчас здесь нет никого. Жить в доме невозможно…

Милиционер-водитель группы задержания Столбцовского отделения Департамента охраны Андрей Толстой и его напарник Вадим Ермак около часа ночи приехали на объект – там сработала сигнализация. Вадим остался на месте, а Андрей отправился в переулок Дзержинского, где проживает сотрудник организации, которой принадлежит объект.

— Вышел из машины. Услышал треск. Смотрю: метрах в 30 от меня над крышей дома пробиваются языки пламени. Понимаю, что трещит горящий шифер. На шум выходит мужчина. Спрашиваю у него, могут ли быть в доме люди. Тот отвечает, что дом жилой…

Андрей по милицейской связи немедленно сообщил о пожаре в дежурную часть РОВД. Говорит, звонить по телефону 101, рассказывать, где именно и что горит, не было ни секунды времени. Он уже бежал смотреть, что там внутри с людьми.

Сразу бросился к дальней части дома. Именно там разгоралась крыша. Рванул дверь – она открылась.

— Просто счастье, что не было заперто! В задымленном помещении увидел бабушку. Она лежала на полу, в сознании. Кричу ей: «Вставайте! Вы горите!». А та смотрит на меня непонимающим взглядом и молчит. Взял ее на руки, вынес на улицу и вернулся. Дверь в другую часть тоже открылась без проблем…

В доме темно. Свет не горел, телевизор не работал. Милиционер стал светить фонариком в поисках людей. Обнаружил трех человек, что спали в одежде. Растолкал, разбудил. Двое из них вышли на улицу в чем были одеты, без обуви, в носках. Одна женщина задержалась, начала собираться. Пришлось ее подгонять.

К тому времени, когда старший сержант милиции выводил людей из горящего дома, прибыли машины МЧС. Спасатели уже растаскивали пожарные рукава. Из соседних домов вышли встревоженные жильцы.

Убедившись, что профессионалы из МЧС взяли ситуацию под контроль, Андрей Толстой уехал. Нужно было возвращаться на работу.

Почти шесть лет он служит в отделении Департамента охраны. Охранял объекты на посту. В начале декабря стал милиционером-водителем группы задержания.

Парню 26 лет. С детства живет в деревне, в 25 километрах от Столбцов. Там и школу окончил.

О своих приключениях на пожаре рассказал матери с отцом и двум старшим сестрам. Родные были поражены. Они одобрили его поступок. Никто из них не упрекнул Андрея в том, что, мол, нельзя так беспечно рисковать жизнью.

Теперь парню звонят друзья, знакомые. Вновь и вновь приходится рассказывать о произошедшем. Нет покоя от журналистов. Андрей выглядит немного смущенным и уставшим от подобного внимания, но не отказывает никому, в очередной раз вспоминая события той ночи.

Парень пока не женился. Спрашиваем:

— Как думаешь, после такого героического поступка от девушек точно отбоя не будет?

— Да уж, наверное, – улыбается. – Хотя, ну что я такого совершил? Просто выполнял свою работу.

Напоминаем Андрею, что он все-таки не пожарный-спасатель, а милиционер.

— А нет никакой разницы, – возражает старший сержант милиции. – Моя работа – помогать людям. Вы спрашивали, о чем я в первую очередь подумал, когда увидел пожар… Да ни о чем! Некогда было думать. Нужно было спасать людей.

Хозяйку дома, Нину Павловну, пока приютила в своем доме сестра Евгения. Сын Александр теперь живет там же, с матерью и тетей. Людмила, жена Александра, переехала к подруге в деревню. Их дочери Дарье выделили место в общежитии.

Причина возгорания устанавливается. Рассматривается версия неосторожного обращения с огнем при курении.

Андрею Толстому объявил благодарность начальник Столбцовского отделения Департамента охраны Александр Сачук, а спасатели высказали отдельное спасибо за помощь.

Соседка Анна Владимировна: «Ядовитую вонь я почувствовала, но пожар смотреть не пошла, и слава богу!»

Дом пенсионерки Анны Владимировны расположен в переулке Дзержинского рядом с домом погорельцев. Той ночью 76-летняя женщина уже легла спать, когда почувствовала запах гари.

— Я лежала, почувствовала вонь, но была уверена, что у меня в доме все в порядке, — рассказывает женщина. — Каждый вечер обязательно проверяю, выключены ли телевизор, свет, газовая плита. И даже не вставала. Отключилась и уснула. И слава богу! Пожар — это же так страшно! Меня до сих пор трясет.

Семью соседей пенсионерка знает. По ее словам, и хозяйка, и ее сын с женой любят отмечать все праздники подряд. Пару лет назад к Анне Владимировне приходил участковый инспектор милиции. Кто-то с кем-то подрался у соседей и милиционер выяснял, не была ли она свидетелем.

— У Людмилы, жены Александра, двое детей от первого брака, — говорит наша собеседница. — Но они живут отдельно, у них все хорошо. Общая у пары только 20-летняя дочь Даша. Она работает, а вот ее родители — нет, хотя еще не пенсионеры. Даши дома не было, когда случился пожар: ходила на работу в ночную смену. Жалко, конечно, дома. Какой бы ни был, а все-таки крыша над головой. И Нина Павловна обязательно оплачивала страховку, коммунальные платежи. Что еще могу про них сказать? Я не пью, поэтому и в гости к ним не ходила. Знаю только, что теперь их забрала сестра Нины. Она возле базара живет.

Нина Павловна: «Моя собачка Кнопочка на пожаре столько пережила, что теперь телевизора боится»

Сестра Нины Павловны Евгения встречает нас на пороге своего дома со слезами на глазах. Женщина плачет. Говорит, что не может понять, за какие грехи на них обрушилось такое несчастье. Но хоть живы все остались — и на том спасибо.

Нина Павловна держит на руках свою собачку. Ее зовут Кнопочка, — еще одно выжившее на пожаре живое существо. Уцелел и рыжий кот. Но тот хоть привязан не был. А Кнопочка, по словам хозяйки, в кухне сидела на привязи. Спаслась. То ли сама смогла как-то избавиться от поводка, то ли во время тушения помогли пожарные.

— Кнопочка столько пережила в ту ночь, что сейчас даже от телевизора шарахается, — говорит, гладя собачку, Нина Павловна. — А я же ничего не помню. Без сознания была и не видела, как меня выносили. А от чего гореть стало? У нас плиту газовую устанавливали. Может, плохо что-то сделали, и из-за нее пожар начался.

У сына хозяйки Александра своя версия развития событий. Он утверждает, что и не спал вовсе в момент возгорания, а смотрел телевизор вместе с подругой жены. А вот жена спала.

— Не мог дом от моей сигареты загореться, — утверждает мужчина. — Я курю всегда только во дворе, у меня там и пепельница есть. В тот день мы трезвые были. Немного только в обед выпили. Да там… по 50 грамм! Или по 100. Ну, может, по 150 выпили. Но не больше. Милиция нас из дома выводила. Потом таблеток нам дали и уколы сделали. Не знаю, от чего пожар начался. Может, от короткого замыкания.

Александр собирается восстановить дом за полгода. Говорит, что 20 лет отработал на предприятии «Белтелеком». Там знакомые остались. Попросит у них помощи. Сейчас работать не может. Трудился еще в хлебном цеху. Семь лет тяжелые мешки с мукой таскал. Из-за этого пальцы рук теперь не слушаются.

Погорельцы надеются, что какие-то расходы на ремонт дома покроет страховка.

Даша, дочка Александра и Людмилы рассказала:

— Я пока буду жить в общежитии. Родители тоже устроены. Прослежу за ними…

Сергей ЕСМАНТОВИЧ, фото Светланы КУРЕЙЧИК