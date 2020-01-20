Новое швейное оборудование запустят на Оршанском льнокомбинате в I квартале, сообщили БЕЛТА в пресс-службе концерна «Беллегпром», комментируя ход модернизации предприятия.

«Предусматривается модернизация и расширение швейного производства льнокомбината, что позволит увеличить выпуск готовых швейных изделий и, прежде всего, одежды изо льна. Уже в I квартале 2020 года будет введено в эксплуатацию 29 единиц оборудования для швейного потока с созданием новых рабочих мест», — сообщили в пресс-службе.

Всего во время модернизации Оршанского льнокомбината до конца 2023 года планируется закупка и установка 165 единиц оборудования. «Объем инвестиций — Br56,7 млн (без учета НДС). Источник финансирования — собственные средства предприятия», — добавили в «Беллегпроме».

Кроме того, стратегия развития предприятия предполагает расширение собственной товаропроводящей сети. До 2023 года количество магазинов под маркой «Белорусский лен» вырастет до 50.

Сейчас товаропроводящая сеть Оршанского льнокомбината представлена в Беларуси 19 фирменными магазинами и 45 фирменными секциями, шестью официальными торговыми представителями. За рубежом работают семь субъектов собственной товаропроводящей сети льнокомбината (по два в России и Украине, по одному в Эстонии, Польше и Сербии).

«Реализация проекта по модернизации предприятия позволит увеличить объем переработки короткого льноволокна в 2022-2023 годах на 56% по сравнению с 2018-м, дополнительно создать 52 рабочих места, обеспечить в 2023 году рост объемов производства по сравнению с 2018 годом в 1,68 раза, экспорта — в 1,24 раза», — отметили в концерне «Беллегпром»

БЕЛТА