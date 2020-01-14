Новогодние подарки для жителей дома-интерната в деревне Миколаевщина

В доме-интернате для ветеранов войны, труда и инвалидов в деревне Миколаевщина Столбцовского района, может, и не верят в Деда Мороза и чудеса, но праздника очень ждут. Причем куда важнее подарков для них — искреннее участие и внимание. С праздничной программой «Рождественские встречи» в канун старого Нового года дом-интернат посетили представители Миноблисполкома.

Председатель областного Совета депутатов Наталья Якубицкая подчеркнула:

— В новогодние и рождественские дни очень важно окружить теплом и вниманием тех, кто в этом особенно нуждается. Мы должны помнить, что все когда-то состаримся. Отрадно, что пенсионерам государство создает условия для достойной жизни. Важно, чтобы пожилые люди оставались активными участниками нашего гражданского общества. В Миколаевщине такие условия обеспечены.

Гости приехали не с пустыми руками. От облисполкома дому-интернату передан сертификат на 20 тысяч рублей для развития материально-технической базы. Современный телевизор — подарок от Столбцовского райисполкома. Два велосипеда дому-интернату презентовал индивидуальный предприниматель из Минска. Встреча в Миколаевщине получилась душевной и по-семейному теплой. Пожилым людям вручили сладкие подарки, работала музыкальная ретроплощадка «Под звуки вальса».

В учреждении комфортно проживают более 250 человек. В 2019 году этот дом-интернат стал лучшим в республике — победил среди 80 государственных социальных учреждений подобного типа.

— Здесь организованы полное медицинское обслуживание и уход. Работают кабинеты массажа, физиотерапевтический и процедурный. Для престарелых и инвалидов созданы максимально комфортные условия — уютные комнаты с хорошей мебелью, ковры и мягкая мебель в холлах, библиотека, тренажерный зал, — отметила директор дома-интерната для ветеранов войны, труда и инвалидов Валентина Атрушкевич.

У пожилых здесь немало возможностей для самореализации: в творческих мастерских они изготавливают полезные в быту вещи, с помощью маркетологов успешно реализуют сувенирные изделия на ярмарках и выставках. В фойе на выставке «Рождественские фантазии» были представлены многочисленные их поделки.

Председатель комитета по труду, занятости и социальной защите облисполкома Тамара Красовская отметила, что на Минщине выстроена и эффективно работает государственная система социального обслуживания — территориальные центры социального обслуживания, дома-интернаты для инвалидов, одиноко проживающих пожилых граждан, которые нуждаются в уходе.

— В Николаевщинском доме-интернате живут в большинстве своем дети войны, сполна хлебнувшие и ужасов лихолетья, и тягот послевоенной разрухи. Один из бывших узников концлагеря, с которым мне удалось здесь пообщаться, признался, что в этом доме-интернате ему растопили лед в сердце. А значит, медицинские и социальные услуги выполняются на высоком качественном уровне, — убеждена Тамара Красовская.

Многих из проживающих в интернате природа щедро наделила музыкальными талантами, которые они продемонстрировали во время концерта, подготовленного участниками художественной самодеятельности районного центра культуры, волонтерами ТЦСОН из нескольких районов Минщины. Студенты кафедры этнологии и фольклора Белгосуниверситета культуры и искусств представили обряд колядования по образцу Белорусского Полесья — с костюмированными персонажами, песнями, играми, забавами и хороводами.

Елена ПАШКЕВИЧ, фото Павла ОРЛОВСКОГО