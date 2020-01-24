Новой техникой пополнился автопарк подразделений МЧС Минщины

Александр Турчин принял участие в работе итоговой коллегии областного управления МЧС в Борисове и вручил спасателям сертификаты на спецтехнику.

Автолестница, две автоцистерны и легковой автомобиль – такой «набор» получили отделы по чрезвычайным ситуациям Мядельского, Пуховичского, Слуцкого и Клецкого районов.

На коллегии обсудили итоги деятельности подразделений областного управления МЧС в минувшем году, говорили о планах и по традиции наградили лучших спасателей.

240 спасенных жизней в пожарах, на воде, во время дорожно-транспортных происшествий и ни одного погибшего ребенка на Минщине в 2019-м – все это, безусловно, можно смело ставить в заслугу сотрудникам службы спасения.

Усилилась профилактическая работа. В населенных пунктах области появились МЧС-граффити, оборудованы тематические остановочные пункты, детские площадки. В том числе благодаря настойчивости специалистов службы спасения 56 объектов социальной сферы области оборудовали автоматическими системами пожарной безопасности. Вездесущий МЧС появился на номерках в поликлиниках, детских игрушках, керамических изделиях и упаковке хлебобулочной продукции.

Министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси Владимир Ващенко, выступая на коллегии, также отметил позитивные изменения. При этом глава ведомства акцентировал внимание спасателей Минщины на усилении профилактической работы с людьми, ведь одна из главных причин трагедий, как правило, человеческая беспечность.

Начальник областного управления МЧС Сергей Лапанович рассказал, что при поддержке облисполкома за последние пять лет подразделения получили 62 единицы специальной техники, и работа по укреплению материально-технической базы службы спасения продолжается. Реализуется инвестиционная программа, в которую вошли шесть объектов. Строится аварийно-спасательная часть в Логойске. Развивается центр безопасности в Борисове, открытый в прошлом году. Проектируют пожарно-аварийную спасательную часть в Березино. Также в планах реконструкция здания в Радошковичах Молодечненского района. Два новых объекта появятся на территории Узденского и Смолевичского районов.

Алена ДРОЗДОВСКАЯ