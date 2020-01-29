ОАО «Клецкий комбикормовый завод»: чем натуральнее, тем вкуснее

ОАО «Клецкий комбикормовый завод» свои истоки берет еще с 1944 года, и в 2019 году отмечало 75-летие. Предприятие к своему успеху шло уверенно, целенаправленно совершенствуя производственную стратегию. Сегодня это крупное агропромышленное объединение, ведущее предприятие в регионе по выпуску комбикормов для сельскохозяйственных животных, а также успешный производитель продуктов из свинины, известных далеко за пределами района своей исключительной натуральностью и отменным вкусом. Какие перемены произошли на предприятии в ушедшем 2019-м и каких интересных новшеств ждать в 2020-м, узнавала «МП».

В новый год с новым руководителем

Директор ОАО «Клецкий комбикормовый завод» Александр Бомбешко

2019-й стал для ОАО «Клецкий комбикормовый завод» годом существенных перемен. В апреле предприятие возглавил новый руководитель Александр Бомбешко – в сельскохозяйственной сфере, как говорится, свой, давно зарекомендовавший себя настоящим профессионалом, человеком трудолюбивым, грамотным, умеющим принимать взвешенные решения. За плечами Александра Леонидовича два высших образования (агроном и экономист), большой опыт работы в сельскохозяйственных организациях республики: водитель, аграном-агрохимик в колхозе «Туча», главный агроном колхоза имени Ульянова, ведущий агроном управления сельского хозяйства и продовольствия Клецкого райисполкома, директор УП «Клецкий коопзаготпром».

Главный бухгалтер Тамара Здрок в числе лучших работников предприятия

Когда поступило предложение возглавить ОАО «Клецкий комбикормовый завод», – предыдущий директор пошел на повышение, – Александр Бомбешко взял на себя бразды правления и, как утверждают сами работники предприятия, показал себя прекрасным руководителем, стратегом, человеком порядочным, добросердечным, внимательным к людям.

– Я ведь сам местный, клецкий, – признается директор ОАО «Клецкий комбикормовый завод» Александр Бомбешко. – Почти со всеми работниками предприятия еще раньше был знаком, дружил и с прежним руководителем. Коллектив в ОАО «Клецкий комбикормовый завод» сложился хороший. Сегодня на нашем предприятии работает 246 человек – все на своих местах, работу свою знают, любят.

Большинство по 10–15 лет здесь уже трудятся – опытные, ответственные. Кадрами своими мы дорожим, а также стараемся привлекать молодых специалистов.

Нет предела совершенству

Высококлассные специалисты планово-экономического отдела и отдела кадров – настоящие профессионалы

Реконструкция, закупка нового современного оборудования – все это осуществляется за счет собственных денежных средств (не привлекая кредитные ресурсы) и своими силами, без привлечения сторонних специалистов (на предприятии трудятся штатные специалисты, выполняющие ремонтные работы), – отмечает Александр Бомбешко.

Свиноводство – одно из основных направлений ОАО «Клецкий комбикормовый завод». Поэтому по поручению нового руководителя сейчас полным ходом идет реконструкция и переоснащение зданий свиноводческого комплекса. Стоит важная задача – полностью перейти от ручного труда на механизированный, что облегчит работу персонала, улучшит и условия содержания скота, увеличится поголовье, привесы и объемы произведенной продукции. Для ее хранения закупаются новые холодильники в цех по переработке мяса и производству мясной продукции. Один из них ввели в 2019 году, в январе 2020-го ожидается запуск второго.

При выборе дальнейшей стратегии развития предприятия Александр Леонидович сделал ставку на совершенствование технической начинки и расширение ассортимента выпускаемой продукции. Поэтому основные средства направил на переоснащение.

– До меня Виктор Николаевич очень многое сделал для развития ОАО «Клецкий комбикормовый завод», активно занимался реконструкцией. Я, можно сказать, продолжаю его дело, модернизирую предприятие, опираясь на собственный опыт.

Благодаря главному инженеру Сергею Шевчуку

техническое оборудование предприятия работает без перебоев

– Целесообразность модернизации комплекса очевидна. Положительные результаты мы отмечаем изо дня в день, – признается главный экономист Светлана Осененко. – Так, значительные привесы нам уже удается получать благодаря глобальной реконструкции секций для содержания молодняка свиней. Там теперь механизированная раздача корма, улучшенные условия содержания животных, компьютеризованная система поддержания микроклимата, за которым следят специалисты. Для наглядности: оператор по уходу за животными Инна Владимировна Романчук в такой обновленной секции уже вышла за последний месяц 2019 года на среднесуточный привес свиней в 267 граммов за период содержания от 0-28 дней. При этом техническое переоснащение позволяет ей одной ухаживать за 136 свиноматками – в старых секциях оператор смотрит лишь по 60 свиноматок.

Дальнейшее переоснащение секций будет проводиться и в этом году.

Прессовщик-отжимщик Игорь Зинченко – ответственный и добросовестный специалист

На данный момент модернизируются четыре помещения для содержания скота. В двух из них уже установлено необходимое высокотехнологичное оборудование. Ввод в эксплуатацию планируется осуществить в январе 2020 года.

Главная гордость – продукция

Мясная продукция от ОАО «Клецкий комбикормовый завод» давно завоевала любовь не только местных жителей, но и гостей со всей Беларуси. Главный секрет, конечно, в прекрасном вкусе и высочайшем качестве, которых специалистам завода удается добиваться благодаря строгому соблюдению технического регламента изготовления мясной продукции, досконально выверенным рецептурам и полному запрету на использование искусственных примесей, вкусовых добавок и прочей «химии». В составе вкусностей от ОАО «Клецкий комбикормовый завод» только натуральные ингредиенты – свежее мясо, шпик, соль, природные специи и пряности – находка для тех, кто внимателен к своему здоровью.

Татьяна Калейник – оператор в цеху переработки масличных культур

– Наш цех по переработке мяса и производству мясной продукции сегодня выпускает свыше 40 наименований изделий. Значительно расширился ассортимент с вводом в эксплуатацию новой высокотехнологичной коптильной камеры. У нас теперь изготавливается продукция натурального копчения на экологически чистой ольховой щепе, – рассказывает Светлана Осененко.

Среди хитов от ОАО «Клецкий комбикормовый завод» – грудинка сырокопченая и копчено-вареная «Восторг», балык сырокопченый «Дарницкий», полукопченая колбаса «Для гриля по-деревенски», ветчина «Деликатесная», сырокопченая колбаска «Литовский гостинец», рулет «Застольный» из копчено-вареной свинины, продукт фирменный из свинины «Вырезка Малышка». Даже самые придирчивые гурманы в широком ассортименте предприятия обязательно найдут продукцию по вкусу. Да и сами работники ОАО покупают мясные деликатесы регулярно.

Светлана Масько – одна из самых опытных работников предприятия

С целью удовлетворения запросов покупателей также активно расширяется ассортиментный ряд. Уже в этом году на прилавках появятся 12 новых натуральных мясных продуктов от клецкого производителя. В числе новинок: продукт из свинины балык «По-белорусски», грудинка «Традиционная» свиная, свинина «Аппетитная» охлажденная копчено-вареная, продукт из свинины оригинальный «Ветчина Останкинская», колбасное изделие варено-копченое мясное «Колбаска Балыковая» и др.

– Пробную партию новой продукции мы уже изготовили и буквально пару недель назад провели дегустацию в нашем коллективе. Людям очень понравилось. Все отметили достойное качество и отменный вкус. И немудрено, ведь наша новая продукция создается по выверенным рецептурам, которых придерживались еще наши бабушки и дедушки в деревнях: исключительно свежее мясо выращенного на экологически чистых кормах скота, натуральные специи, – признался директор ОАО «Клецкий комбикормовый завод» Александр Бомбешко. – С нетерпением ждем, когда сможем поделиться своими разработками с нашими любимыми покупателями. По прогнозам, первая партия новой продукции появится на прилавках магазинов уже в начале февраля.

ОАО «Клецкий комбикормовый завод»

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Юлия ШУМАН