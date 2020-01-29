ОАО «Клецкий райагросервис»: агросервис в помощь

Сейчас в ОАО «Клецкий райагросервис» кипит работа.

В мастерских обслуживают и ремонтируют комбайны, трактора, культиваторы, сеялки, косилки. Без надежной техники рассчитывать на будущий урожай никак нельзя.

Помочь себе и другим

Директор Клецкого райагросервиса Денис Полещук

В Клецком агросервисе идет ремонт 15 комбайнов. В мастерской находятся 7 своих машин и 8 из других хозяйств.

– Желающих отдать свою технику на хранение много, – проводит экскурсию по ремонтным цехам главный инженер Василий Вабищевич. – Собственными силами не у всех получается отремонтировать: нет нужного оборудования. Тут на помощь и приходит наша организация.

В планах у агросервиса в межсезонье обслужить более 20 единиц техники. Слесарь-ремонтник Виктор Лях, который чинит трактора и комбайны 20 лет, говорит:

– Стараемся всегда своевременно ремонтировать технику, особенно во время посевной и уборочной, когда каждая минута на счету.

Ведущий инженер сельхозподразделения «Синявка» Александр Рилко – молодой специалист. После окончания БГАТУ вернулся работать на малую родину, устроился в райагросервис.

– Смотрю, чтобы техника была исправна, – рассказывает о своих обязанностях Александр. – Сейчас у нас, можно сказать, горячая пора. Подготовка техники к посевной – очень важный этап. Но мы справляемся. Почему пошел в АПК? С детства нравились жизнь и работа на селе.

Ведущий инженер Александр Рилко и механизатор Дмитрий Войтик

Лучшие в районе

Главный инженер Василий Вабищевич

Кроме ремонта, ОАО «Клецкий райагросервис» оказывает такие виды услуг, как аренда техники, реализация запчастей, доставка топлива и удобрений на поля… Занимаются здесь и сельским хозяйством. Сегодня в сельхозподразделении ОАО «Клецкий райагросервис» 5857 гектаров угодий, из них 3,5 тысячи гектаров пахотной земли. Сеют зерновые, кукурузу, рапс. В 2019 году намолочено зерна 4491 тонна при урожайности 27,9 центнера с гектара. Существенно нарастили намолот по сравнению с 2018-м (тогда получили 3472 тонны). Собрали также 588 тонн рапса, на 200 больше уровня предыдущего года. Выручка от реализации товаров, продукции, работ и услуг составила 8 млн 898 тысяч рублей.

Сварщик Андрей Силявский

В конце 2019-го к райагросервису присоединили ОАО «Звонка», которое до недавнего времени возглавлял Денис Полещук – нынешний руководитель районного агросервиса. Родом он из Домоткановичей, окончил Кличевский государственный аграрный колледж, а после – БГАТУ. Шесть лет работал главным инженером в СПК «Щепичи-Агро», затем инженером-механиком в агрокомбинате «Снов», руководил хозяйством «Звонка», после чего ему предложили возглавить Клецкий райагросервис.

Техник-осеменатор Елена Дрозд

Директор отмечает, что важен не сам процесс объединения, а улучшение условий труда и жизни работников. Для этого в хозяйстве серьезно занялись заготовкой кормов. Что в свою очередь сказалось на увеличении привесов и надоев. В МТК «Нарешевичи», к примеру, за январь – ноябрь 2019-го надой на одну фуражную корову составил

5607 кг, почти на 500 кг больше, чем за аналогичный период 2018 года, – самый весомый плюс по производству молока среди всех сельхозпредприятий района.

С трех ферм хозяйства (дойное стадо составляет 1639 голов) реализуется порядка 20 тонн молока в сутки. Если перевести в деньги – это порядка 13 тысяч рублей. Сегодня 90% производимого здесь, молока, – класса экстра. Рентабельность – 21%.

Слесари по ремонту сельхозмашин Николай Шинкевич и Юрий Дудук

Заведующая МТК «Нарешевичи» Галина Заяц отмечает:

– Теперь животных кормим не два, а три раза в день. Начали использовать премиксы – и тут же заметили результат. Если раньше получали 15 литров в сутки от коровы, то теперь 19,5–20 литров.

Увеличение выручки дало возможность повысить зарплаты. Здешние доярки, по словам заведующей фермой, зарабатывают по 1500 рублей в месяц.

В ближайших планах сельхозпредприятия – полностью автоматизировать раздачу кормов на фермах, реконструировать доильно-молочные блоки, благоустроить мастерские. В этом году на базе агросервиса пройдут районные «Дажынкі».

ОАО «Клецкий райагросервис»

г. Клецк, ул. Советская, 90

Тел.: 8 (01793) 65-1-98, 65-2-87

E-mail: raskletsk@mail.ru

Станислав ЛОБАТЫЙ