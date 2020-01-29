ОАО «Кухчицы»: профессионализм и опыт, достойные доверия

ОАО «Кухчицы» – один из флагманов в районе. Его коллектив под руководством Сергея Здрока из года в год идет на рекорды. Предприятие постоянно совершенствуется и развивается. Производитель вкуснейшего молока класса экстра, лидер по сбору рапса и кукурузы, абсолютный передовик по выращиванию сахарной свеклы – 2019-й для ОАО «Кухчицы» был успешным. К каким новым свершениям планирует стремиться сельхозпредприятие в 2020-м, узнавали корреспонденты «МП».

Сергей Здрок пришел в ОАО «Кухчицы» почти сразу после окончания аграрного колледжа. Год проработал в колхозе «Красное знамя», а затем перевелся в хозяйство, которым руководит ныне.

Директор ОАО «Кухчицы» Сергей Здрок признается, что к родному хозяйству душой прирос и очень счастлив работать в атмосфере взаимопонимания и поддержки

– Родители своим примером приучали нас с братом к труду с самого детства. Мы и сами стремились помогать, – вспоминает Сергей Павлович. – Уже с 5-го класса я мог самостоятельно управлять зерноуборочным комбайном, на котором отец работал. Официально же устроился трактористом-машинистом в классе седьмом-восьмом. Ни одни каникулы не прогулял, добросовестно отрабатывал в колхозе.

Ветеринарный врач и оператор по искусственному осеменению Сергей Костюкевич на молочнотоварной ферме «Дунайчицы», можно сказать, все дни напролет, ведь на нем большая ответственность – уход за стадом почти в 500 голов. Из них 390 – дойное поголовье

Получив профильное образование, Сергей Здрок и дальше совершенствовал свои практические навыки, работал агрономом-семеноводом, агрономом-агрохимиком. Однако когда ему предложили должность главного агронома, сразу отказался, потому как чувствовал, что еще не готов. Согласился лишь спустя пять лет, когда был абсолютно уверен в том, что обладает достаточными умениями и знаниями. К каждой должности Сергей Павлович приходил обдуманно, через большой труд. Видимо, поэтому ныне, будучи директором ОАО «Кухчицы», предельно грамотно прорабатывает стратегию развития хозяйства, находит полное взаимопонимание с большим трудовым коллективом. Каждый год для ОАО «Кухчицы» знаменателен новыми профессиональными победами. Не стал исключением и 2019-й.

Свыше 30 лет посвятила ОАО «Кухчицы» главный бухгалтер Светлана Лысанович

– Наше хозяйство выращивает около 2000 га зерновых. 500 га у нас занято под рапс, 200 га – картофель, 650 га – под сахарную свеклу, 1250 га – кукурузу. Большое внимание уделяем сахарной свекле, рапсу и зерну кукурузы, на сегодня это самые рентабельные культуры. В 2019 году особенно порадовала урожайность сахарной свеклы. Нам удалось получить рекордный валовой сбор сладких корнеплодов, не увеличивая площади, – 50 651 тонну с 650 га (в 2018 году сбор составил порядка 42 300 т), – с гордостью отмечает главный агроном ОАО «Кухчицы» Сергей Куцко и признается: – Добиться высокой

урожайности удалось благодаря применению новых технологий в системе возделывания и сбалансированной подкормке органикой.

Главный экономист Светлана Тимовец работает в ОАО «Кухчицы» уже 32 года

Хорошо сработало хозяйство и по зерну – намолотили 14 641 т зерна с кукурузой (на 4093 т больше, чем в прошлом году). Кукуруза как на зерно, так и на силос в «Кухчицах» только зарубежной селекции.

Главный агроном Сергей Куцко – настоящий профессионал. Во многом и благодаря ему хозяйство славится своими рекордами в растениеводстве

Занимаются также наращиванием урожайности такой требовательной в уходе культуры, как рапс. За 2019 год производство рапса в хозяйстве составило 1747 т при урожайности 44 ц/га. В дальнейшем будут расти посевные площади и, соответственно, валовой сбор. В 2019 году работники ОАО «Кухчицы» уже заложили несколько гибридов рапса от разных производителей с целью выявления лучших. Рынок семян очень быстро развивается, поэтому такие тестирования гибридов проводятся в хозяйстве регулярно.

Заведующий гаражом Артур Конан работает в ОАО «Кухчицы» больше 7 лет. Попал сюда по распределению и решил остаться. В хозяйстве ему нравится. Работа, как признается сам Артур Леонидович, сложная, но интересная

Благодаря достойным результатам в растениеводстве ОАО «Кухчицы» своими силами формирует качественную кормовую базу для собственного поголовья скота. Кормозаготовкой занимаются все специалисты, без исключения: агрономы, инженеры, механики, зоотехник, ветврач, заведующая фермой и даже директор.

Наталья Тимовец – ответственный и трудолюбивый председатель профкома ОАО «Кухчицы»

– Все вместе принимаем решения и вместе отвечаем за результат, – признается директор ОАО «Кухчицы» Сергей Здрок. – В планах хозяйства – наращивать объемы производства молока, и кормление КРС здесь играет одну из ключевых ролей.

В прошлом году мы активно занялись люцерной, необходимой для полноценного кормления животных. Задача – сенаж заготавливать из первого, второго укоса этой белковой культуры, чтобы корм был максимально питательным. Хотя и до этого на качество кормов нам жаловаться не приходилось. За последние годы мы значительно улучшили рацион нашего поголовья, что повлияло и на удои, и на качество молока.

За 2019 год валовое производство молока в ОАО «Кухчицы» возросло на 475 тонн (105,6% к результатам 2018 года). На сегодня предприятие 100% молока реализует классом экстра. Рентабельность его производства пока не очень высокая, но хозяйство работает над этим и основной упор делает именно на данное направление. Проводится реконструкция ферм, создаются новые помещения для скота, улучшаются условия содержания КРС, осуществляется планомерный переход на механизацию (автоматизированная дойка, кормление и пр.), уход от ручного труда. Всего за 2019 год в ОАО «Кухчицы» была проведена реконструкция 540 ското-мест, и сегодня все они заполнены.

Александр Георгиевич Жданович всю жизнь проработал на тракторе. Даже выйдя на пенсию, трудится механизатором на раздаче кормов. Как отмечает директор, Александр Георгиевич – работник на вес золота

– Моей давней мечтой было строительство новых молочнотоварных ферм в нашем хозяйстве, современных, автоматизированных, чтобы у людей были достойные условия труда. Поэтому, придя на руководящую должность, я сделал упор на переоснащение и реконструкцию. И вот, буквально через 7–8 месяцев, введем в строй новую ферму на 300 дойных коров с доильно-молочным блоком внутри, – делится планами директор ОАО «Кухчицы» Сергей Здрок. – Параллельно будет идти работа по созданию еще одного комплекса на 600 дойных коров с доильно-молочным блоком – «Искры 2». Мы со специалистами хозяйства надеемся, что это будет один из самых мощных комплексов в районе. И мы всеми силами будем стараться получать на нем самый большой удой на корову, не менее 25 кг молока исключительно экстра-класса. Для данного комплекса уже построено семь силосно-сенажных траншей.

Материально-техническое снабжение ОАО «Кухчицы» – зона ответственности Сергея Ждановича. Вот уже 30 лет он обеспечивает хозяйство всеми необходимыми запчастями для ремонта, благодаря чему техника всегда в строю

Ввод в эксплуатацию новых молочнотоварных ферм позволит значительно увеличить объемы производства молока, соответственно, повысится общая выручка, за счет чего директор Сергей Здрок планирует поднять зарплаты работникам. К слову, сегодня в хозяйстве трудится 267 человек, среднемесячная зарплата за 2019 год составила свыше 960 руб.

Сергей Пилецкий, можно сказать, живет своей работой. В 2019 году он стал победителем на областных «Дажынках», занял первое место на отвозке зерна. Сейчас по состоянию здоровья временно работает сторожем. Но вскоре вновь сядет за руль

– Планы на 2020-й у нас очень серьезные, амбициозные. Но я уверен, что хозяйству удастся достичь новых рекордов, с такими-то людьми! – замечает Сергей Павлович. – Все у нас очень трудолюбивые и ответственные. Мне, как руководителю, работать с ними легко и интересно. И я искренне благодарен всем за труд, за добросовестное и серьезное отношение к своей работе. Некоторые даже на выходные домой идти не хотят. Говорят: в хозяйстве и покормят два раза, и заплатят достойно. Для меня, как для руководителя, это приятно. Но все же важно, чтобы люди умели не только трудиться, но и отдыхать.

Игорь Кондратович с весны до осени работает на тракторе Fendt 930, занимается вспашкой земли под яровые культуры и посевом. А в холодное время года на погрузчике «Амкодор» доставляет корма для животных

Даже умышленно порой заставляем пойти на выходные. Я искренне горжусь нашей командой и желаю, чтобы в новом году у каждого работника ОАО «Кухчицы» получилось все задуманное, исполнились мечты и планы. Здоровья, успехов, любви и благополучия вам и вашим родным, дорогие коллеги, дорогие друзья! Пусть и на работе, и дома царят гармония, взаимопонимание и счастье!

Юлия ШУМАН