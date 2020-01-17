ОАО «Морочь»: с душой для родного хозяйства

Если всю жизнь посвятить любимому делу, обязательно добьешься успеха – твердят со страниц многочисленной бизнес-литературы. Профессиональное становление директора ОАО «Морочь» – очередное тому подтверждение. Еще ребенком Игорь Гордей был знаком с хозяйством, которое сейчас возглавляет, душой болел за родное предприятие. И сегодня ОАО «Морочь» лучшее в районе по надоям и известный на всю Беларусь производитель вкуснейшего молока класса экстра и элитной мраморной говядины.

– В этом хозяйстве я, можно сказать, родился, – с улыбкой рассказывает директор ОАО «Морочь» Игорь Гордей. – Мои родители тоже здесь работали: мама – лаборанткой, отец – бригадиром. И мне уже с юных лет было все интересно: кормление, содержание животных. В семье нас было трое детей. Повзрослев, старшие брат и сестра уехали в город, а я продолжил родительское дело по совету Александра Дылевского, который на тот момент руководил предприятием. «Как себе хотите, – сказал моим родителям Александр Иосифович, – но один из ваших детей должен здесь остаться». Вот я и остался. Отучился в институте на зоотехника, как и мама, и вернулся в родное хозяйство. Работать здесь мне всегда нравилось, и поселок хороший.

Директор ОАО «Морочь» Игорь Гордей

В «Морочь» (на тот момент колхоз «Прогресс») Игорь Васильевич пришел в 1996-м. Начинал с должности кладовщика и заведующего фермой, после был главным зоотехником, 15 лет отработал начальником комплекса, затем был назначен заместителем директора. Пока дошел до руководящей должности, специфику хозяйства изучил на отлично.

– Прежний руководитель Александр Филипченко очень хорошо меня подготовил. Он поднимал это хозяйство, много труда в него вложил, поэтому хотел передать в надежные руки, – признается Игорь Гордей. – Хотя сам я никогда и не претендовал на руководящую должность. Просто интересно было работать в хозяйстве. Однако к новым обязанностям подошел со всей серьезностью.

Как отмечают работники ОАО «Морочь», с приходом нового руководителя хозяйство стало развиваться динамичнее. Пришло много молодых специалистов, удалось достичь весомых производственных результатов.

– Игорь Васильевич был назначен на директорскую должность 21 сентября 2018 года, в праздник урожая, плодородия и благополучия «Багач». Это очень хороший знак, – замечает специалист по кадрам Татьяна Резник.

Сегодня ОАО «Морочь» успешно развивается сразу по трем направлениям. Основное (около 42%) – производство молока. Благодаря вводу в эксплуатацию новой, оснащенной современным оборудованием фермы «Прутец», а также глобальной реконструкции и слаженной работе коллектива за последние два года хозяйству удалось значительно увеличить надои. В среднем на корову за прошлый год в ОАО «Морочь» получили 8342 кг – лучший показатель в районе. Но на достигнутом хозяйство не останавливается. Уже проработан план дальнейшего развития. На 2020 год в программу включено строительство еще одной высокотехнологичной молочнотоварной фермы. Сейчас полным ходом идет подготовка проектной документации.

Не забывают в ОАО «Морочь» уделять внимание и мясному скотоводству. В хозяйстве ныне 517 голов абердин-ангусской породы. Из них порядка 120 – бычки, 208 – маточное поголовье, остальные – телочки. Реализуется скот в Грузию для племенного разведения, а также мясокомбинатам Беларуси, в основном ОАО «Слуцкий мясокомбинат» и ОАО «Столбцовский мясокомбинат».

Что же касается растениеводства, в ОАО «Морочь» оно всецело ориентировано на обеспечение кормами собственного поголовья, а это 7000 голов. В хозяйстве есть свой комбикормовый цех, где производится почти 12 тонн корма в сутки.

– Общая площадь сельскохозяйственных угодий – 6638 га, из них 3480 – пашня. Высаживаем кукурузу (порядка 1000 га), около 200 га –

на зерно и около 800 – на силос. Как показала практика последних двух лет, яровые, как правило, выгорают из-за засухи. Поэтому в прошлом году мы дополнительно заложили 20 527 тонн кукурузного силоса и получили урожайность 100 центнеров с гектара. В прошлом году сеяли украинские сорта. В этом году будем покупать более дорогие семена кукурузы, чтобы получить уже 120–130 центнеров с гектара, – делится планами директор ОАО «Морочь».

В том, что коллективу удастся достичь намеченных целей, сомневаться не приходится. Ведь в хозяйстве работают ответственные, опытные, трудолюбивые люди. Коллектив складывался десятилетиями. Многие, как и Игорь Гордей, со школьной скамьи воспитывались как будущие специалисты хозяйства. Еще во времена СССР здесь проводилась серьезная идеологическая работа. И сегодня кадры – как на подбор.

– Коллектив у нас сильный.

С ним легко работать, нужно лишь направлять, – отмечает директор и признается: – Сегодня в хозяйство активно привлекаем и молодежь со всей республики. Даже с Витебщины есть специалисты: операторы машинного доения, слесари, доярки. Желающим без профильного образования помогаем пройти переподготовку.

Своих людей в ОАО «Морочь» ценят. И оплата труда здесь достойная, и жилье предоставляют: общежитие, квартиры, недавно коттедж построили – вдруг молодая семья приедет. А при таком душевном отношении и новые профессиональные достижения не за горами.

ОАО «Морочь»

Клецкий район, аг. Морочь,

ул. Центральная, 2

Тел./факс: +375 (1793) 33-422 (приемная)

Юлия ШУМАН