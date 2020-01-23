Обещанного 18 лет не ждут: семейным капиталом можно распоряжаться досрочно

Во время личного приема жителей Минского района к председателю облисполкома Александру Турчину обратилась мать пятерых детей. Рассказала, что в 2016 году ей отказали в просьбе воспользоваться семейным капиталом, а другой возможности достроить коттедж и улучшить жилищные условия нет. Женщине объяснили, что с 1 января распоряжаться семейным капиталом можно по новым правилам. «МП» узнала, какие изменения вступили в силу в 2020 году.

Теперь семейным капиталом можно воспользоваться не только не выжидая 18-летия третьего ребенка, но и по другому целевому назначению. То есть, если раньше частично либо полностью эти деньги были досрочно доступны лишь на оплату медицинских услуг, теперь список расширился. Использовать этот капитал можно в том числе и на улучшение жилищных условий многодетной семьи.

Родители вправе самостоятельно решать, будут они строить, реконструировать или покупать квартиру или дом. Средства, полученные при рождении либо усыновлении третьего ребенка, могут быть направлены и на погашение задолженности по взятым ранее жилищным кредитам. Кроме этого, досрочно можно тратить семейный капитал на обучение в государственных высших и средних специальных учреждениях, а также на оплату медицинских услуг, в том числе стоматологических (протезирование зубов, дентальная имплантация с последующим протезированием, ортодонтическая коррекция прикуса).

Зоя Коноплина, начальник отдела государственной поддержки семьи комитета по труду, занятости и социальной защите Минского облисполкома:

– Средства семейного капитала в полном объеме либо по частям предоставляются в безналичном порядке для использования в Республике Беларусь.

С 1 января 2020 года это можно делать вне зависимости от времени, прошедшего с даты назначения данных выплат. Обращаться

следует в местный исполнительный и распорядительный орган по месту назначения семейного капитала или в соответствии с регистрацией по месту жительства. Максимальный срок для принятия решения о распоряжении средствами семейного капитала – 1 месяц со дня подачи заявления. Срок уведомления гражданина о принятом решении – не позднее 7 рабочих дней со дня его принятия.

После принятия решения о досрочном распоряжении средствами семейного капитала граждане обращаются в подразделения ОАО «АСБ Беларусбанк», осуществляющие операции по вкладам (депозитам) «Семейный капитал».

Перечень указанных подразделений размещается на официальном сайте.

Кстати, такое же право на досрочное использование средств имеют и те многодетные семьи, которым семейный капитал назначен по программе прошлых лет.

Напомним, программа семейного капитала продлена до 31 декабря 2024 года. Изменения предусмотрены президентским указом №345 «О семейном капитале» от 18 сентября этого года. Первая программа семейного капитала, которую запустили с 2015 года, закончилась в 2019-м.

Что еще изменилось

Сумма выплат увеличилась. Теперь многодетные родители при рождении или усыновлении третьего и последующих детей смогут рассчитывать на получение 22,5 тысячи рублей – в эквиваленте около 11 тысяч долларов, которые будут зачисляться на депозитный счет семьи. Ранее было немного меньше – 10 тысяч долларов.

Немаловажно, что установленная базовая сумма будет каждый год индексироваться с учетом роста потребительских цен. То же самое и с деньгами, уже зачисленными на депозит: за время размещения на специальном счете в банке предусмотрен процент. Так, за 18 лет хранения на депозите семейный капитал может вырасти почти на 3 тысячи долларов – это примерный подсчет.

Семейный капитал начисляется в размере, действующем на дату рождения или усыновления ребенка. Каждый год новую точную сумму выплат не позднее 31 января будет размещать на своем сайте Министерство труда и социальной защиты.

Куда обращаться

За назначением семейного капитала нужно обратиться в местные исполнительные органы власти. Теперь это можно делать по собственному выбору: то есть не только по месту официальной регистрации, но и по месту фактического пребывания. Чтобы получить право распоряжаться выплатами, обращаться надо либо по месту назначения, либо по месту жительства или пребывания.

Причем подать необходимые документы нужно успеть в течение 6 месяцев со дня рождения ребенка. Если по каким-то уважительным причинам родители не успели сделать это вовремя, местные органы власти могут пойти навстречу и пересмотреть срок.

За 5 лет в Минской области количество многодетных семей увеличилось на 43%. Сегодня в центральном регионе их около

18 тысяч. Ордена Матери удостоены 1 тыс. 988 многодетных матерей, из них 162 – в 2019 году.

Общие документы для любого направления досрочного распоряжения средствами семейного капитала:

заявление

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность

решение или копия решения (выписка из решения)

назначении семейного капитала

документ, удостоверяющий личность и (или) свидетельство о рождении члена семьи, в отношении которого досрочно используется семейный капитал

документы, удостоверяющие личность и (или) свидетельства о рождении, выписки из решений суда об усыновлении (удочерении), о восстановлении в родительских правах или иные документы, подтверждающие включение в состав семьи гражданина, не учтенного в ее составе при назначении семейного капитала

Елена ВИКТОРОВА