Охотника-нелегала задержали в Копыльском районе

Три нелегальных ружья и мясо дичи обнаружили у жителя Копыльского района. Нарушителя привлекут к административной ответственности, сообщили «МП» в Государственной инспекции охраны животного и растительного мира.

По словам госинспекторов Несвижской МРИ, обнаружили браконьера по звуку выстрела охотничьего ружья. Он охотился вблизи деревни Свидичи Копыльского района. Мужчина подстрелил утку. Птица упала на воду, и нарушитель был вынужден подождать, пока ее прибьет к берегу. За это время к водоему и успела подъехать рейдовая группа.

Как выяснили специалисты, удостоверения на право охоты у мужчины не было, как и разрешения на использование оружия и добычу дичи. Кроме того, охотился на пернатых он в запретный срок.

Заметив инспекторов, охотник-нелегал спрятал ружье в камышах, но при опросе сказал, что бросил по частям в воду. Оружие все же нашли, оно оказалось нелегальным, со сбитыми номерами. Соврал задержанный и о том, что не имеет больше никаких орудий охоты и боеприпасов. Во время обыска в его доме правоохранители нашли еще два незарегистрированных ружья без номеров, 4 банки пороха, 10 рыболовных сетей общей длиной 315 м, а также 15 кг мяса в холодильнике и кровь и шерсть, предположительно дикого животного во дворе.

Позже мужчина сознался, что в декабре на охоте подстрелил косулю.

За незаконную добычу утки, хранение незарегистрированного оружия и запрещенных рыбных сетей нарушителя привлекут к административной ответственности.

Добыча косули и хранение пороха — уголовно наказуемые деяния, после проведения экспертиз по этим фактам могут быть возбуждены уголовные дела. Вред, причиненный природе вследствие браконьерской охоты, составил более 4 тысяч рублей. Не менее весомой может оказаться и сумма назначенных нарушителю штрафов, также по решению суда его могут наказать исправительными работами, ограничением или даже лишением свободы.

Фото: gosinspekciya.gov.by