ООО «Биорапспродукт»: не рапсом единым

В минувшем году клецкий переработчик семян основной масличной культуры Беларуси укрепил свой статус многопрофильного предприятия: уже практически 40% выручки «Биорапспродукт» получает от дополнительных видов деятельности.

– Производство рапсового масла и рапсового жмыха, безусловно, остается главным источником нашего дохода, – отмечает директор ООО «Биорапспродукт» Геннадий Мацукевич. – Эта рыночная ниша оказалась очень перспективной, поскольку в Беларуси в течение двух десятилетий постоянно увеличиваются площади, отводимые под рапс, и продукты его переработки пользуются постоянным спросом. В 2019 году нам удалось получить 5030 тыс. т рапсового масла и 8558 тыс. т рапсового жмыха, 328 т соевого масла и почти 2 тыс. т соевого жмыха. Но все же любое предприятие старается иметь запасные варианты. Вот скажутся погодные катаклизмы на урожайности рапса – и что тогда?

Неустанный поиск дополнительного бизнеса принес рапсовикам отличный результат: не хватит пальцев на руке, чтобы перечислить все стартовавшие здесь проекты. Помимо производства неочищенных масел и жиров (из семян рапса, сои, подсолнечника, льна) предприятие занимается и другими видами деятельности. Изготовление продукции из мяса птицы; распиловка, строгание и пропитка древесины; оптовая торговля мясом и мясопродуктами; оптовая торговля зерном, семенами и кормами для сельскохозяйственных животных; розничная торговля в неспециализированных магазинах (преимущественно – продуктами питания и напитками); грузовые перевозки; сдача внаем собственного и арендуемого недвижимого имущества; консалтинговые услуги; экотуризм и другие.

Директору ООО «Биорапспродукт» Геннадию Мацукевичу любой бизнес по плечу

Самым прибыльным, наряду с переработкой масличных культур, стало выращивание цыплят-бройлеров: выручка за минувший год достигла почти четверти общего объема. В среднем за месяц предприятие перерабатывает 98 тыс. голов птицы с получением 216 т чистого мяса. Как только стало очевидным, что в этом направлении все получается, сразу появились планы по его дальнейшему развитию. В 2020/21 годах коллектив намерен построить дополнительные птичники. Параллельно готовится проект масштабной реконструкции убойного цеха в Логновичах – с целью увеличения производительности вдвое. В планах – приобретение в собственность цехов, арендуемых в настоящее время для выращивания цыплят-бройлеров у ОАО «Заостровечье». Вдобавок специалисты вместе с руководством разработали собственную рецептуру кормосмеси для цыплят. Благодаря этому мясо бройлеров ООО «Биорапспродукт» получается особо сочное и нежное.

Успешно развивают клецкие рапсовики и собственную деревообработку. Производство размещено в деревушке Искры. В цехе арочного типа изготавливают домики усадебного типа, бани и беседки, в том числе по проектам заказчика. Теплые, выдерживающие морозы до 40 градусов домики покупают те, кому важна экологическая чистота жилья. Пользуются неизменным спросом и погонажные изделия (доска пола, вагонка, блокхаус, наличник, плинтус). А не так давно ассортиментный ряд пополнился имитированным брусом для отделки и купелями. В 2019 году здесь переработали свыше 3 тыс. кубометров пиловочника, из которого получили 1,6 тыс. кубометров готовой продукции.

Среди последних достижений «Биорапспродукта» – увеличение объемов заготовок зернофуража и маслосемян всех видов (на 63% больше прошлогоднего). Близится к завершению реконструкция базы отдыха «Бабий мох», где появятся суперские баня и бассейн. А в недавно приобретенном здании бывшей автобазы Клецка организуют новое производство.

Кто-нибудь еще сомневается, что при наличии предпринимательской жилки всегда есть возможность заработать?

ООО «Биорапспродукт»

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Нина ЯНОВИЧ