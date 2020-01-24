Пекинский проспект и скоростной трамвай до Минска. Что может появиться в «Великом камне»

Общественное обсуждение градостроительного проекта по развитию «Великого камня» продлится с 3 по 27 февраля. Генплан предусматривает увеличение территории для производственных и транспортно-логистических объектов в центральной части парка. Подробности рассказали в пресс-службе «Великого камня».

Разработанный проект занимает площадь 416,6 га на землях индустриального парка.

По генплану в парке появится собственная система улиц. Главная планировочная ось — магистральная артерия «Пекинский проспект». Он проходит вдоль территории производственной зоны и предназначен в основном для грузового транспорта. Кроме того, зарезервирована трасса скоростного трамвая как еще одна связь с Минском.

Сеть запроектированных улиц позволит размещать не только крупные производства, требующие больших площадок, но и более мелкие.

Система дорогвключает автомагистрали общегосударственного значения, автодорогу М1/Е30 Москва — Минск — Брест — Берлин и автодорогу М2 Аэропорт — Минск на которые будет иметь выход проектируемый район через улицу Проектируемая № 4.

В проекте выделено пять основных зон: промышленная, транспорта и логистики, транспортной инфраструктуры, инженерных объектов, зона зеленых насаждений.

Производственная зона занимает основную часть территории и включает зону промышленности, коммунальных объектов.

Зона транспорта и логистики расположена в юго-восточной части рассматриваемой территории на границе с национальным аэропортом «Минск». Система специальных зеленых насаждений является охранным коридором ЛЭП.

Подробнее узнать о градостроительном проекте можно будет 6 февраля в 16:00. Презентация состоится в Смолевичском городском доме культуры.

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