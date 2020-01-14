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Пенсионерка погибла под колесами микроавтобуса в Дзержинском районе

14.01.2020 0 Комментариев , 1 Просмотров

Пенсионерка погибла под колесами микроавтобуса в Дзержинском районе, следователи устанавливают обстоятельства ДТП. Об этом БЕЛТА сообщили в Следственном комитете.

Авария произошла сегодня утром на автодороге Р1 — Подъезд к Дзержинску вблизи агрогородка Петковичи Дзержинского района. «Автомобиль Ford Transit сбил 78-летнюю женщину, пересекающую проезжую часть по пешеходному переходу. От полученных травм она скончалась», — проинформировали в СК.

Следственно-оперативной группой осмотрено место происшествия. Возбуждено уголовное дело.

Граждан, которые располагают значимой информацией о ДТП, правоохранители просят сообщить об этом по телефонам: 8 (017) 165-31-16, 8 (029) 575-35-86.

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Об авторе: redactor2

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