Первые рождественские областные педагогические чтения пройдут 9 января в Минске

Первые рождественские областные педагогические чтения «Христианские ценности в современном образовании» пройдут 9 января в Минском областном институте развития образования. Об этом БЕЛТА сообщили в учреждении.

Перед участниками мероприятия выступят представители церкви, ученые, преподаватели, руководители учреждений образования Минской области. Вместе с гостями чтений они обсудят вопросы духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения.

Также будут представлены работы международной фестивальной выставки детского рисунка «Мы рисуем мир семьи», международной партнерской фотовыставки «4383 дня детства» при участии Белорусского детского фонда. Запланирована презентация деятельности областных ресурсных центров по духовно-нравственному воспитанию учащихся.

По итогам встречи всем участникам чтений подарят книги. Праздничное настроение и теплую рождественскую атмосферу создадут музыкальные номера «Дева Мария», «Милосердие», «Праздник Христова Рождества» в исполнении солистки продюссерского центра областного фестиваля-марафона «Крылья Ангела» Марианны Бабич и детского поэта, писателя и композитора Вячеслава Бобкова.

Организаторами выступают главное управление по образованию Миноблисполкома и Синодальный отдел религиозного образования и катехизации Белорусской православной церкви.