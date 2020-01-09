Пешеход погиб под колесами легковушки в Логойске, мужчина перебегал проезжую часть. Об этом сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Минского облисполкома.

«Вечером 7 января в Логойске произошло ДТП со смертельным исходом. 23-летний водитель Audi 100 совершил наезд на 48-летнего местного жителя. Мужчина перебегал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу слева направо по ходу движения автомашины», — проинформировали в ГАИ.

В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался.

«ГАИ Минской области призывает пешеходов переходить дорогу чрезвычайно внимательно и только в установленных местах. Перед выходом на проезжую часть нужно убедиться, что водители заметили и успели своевременно остановиться. В свою очередь автолюбители должны проявлять повышенное внимание при проезде пешеходных переходов и движении по автодорогам через населенные пункты», — отметили в ГАИ.