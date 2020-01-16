Победителями республиканского конкурса проектов Белорусского союза женщин стали первички Минской области

Объявлены победители первого республиканского смотра-конкурса гражданско-патриотических проектов районных, городских и первичных организаций Белорусского союза женщин «Лучший проект – 2019», передает БЕЛТА.

Председатель Белорусского союза женщин, руководитель представительства Постоянного комитета Союзного государства в Минске Марианна Щеткина считает важным, что смотр-конкурс «Лучший проект- 2019» проводится именно в Год малой родины. Он направлен на активизацию деятельности районных (городских) и первичных организаций, обмен опытом и передовыми наработками, а также развитие гражданской инициативы, привлечение внимания общественности к деятельности структурных организаций Белорусского союза женщин.

Конкурс проводился с 1 января по 1 октября 2019 года. Для участия в нем были представлены проекты 49 организаций: 13 районных, городских и 36 первичных, включая первичные организации объединенных организаций, по следующим номинациям: «Духовность. Культура. Здоровый образ жизни», «Волна памяти. Символы малой родины», «За мир, международное сотрудничество и дружбу», «Третий возраст», «За чистый дом, чистую страну, чистую планету».

Победителями республиканского смотра-конкурса стали 18 организаций, 21 районная и первичная организация отмечены дипломами лауреата конкурса. В числе победителей районные организации БСЖ Минской области – Солигорская, Воложинская.

Кроме того, лучшими названы первичные организации отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Жодинского горисполкома.

Так, победителями республиканского смотра-конкурса гражданско-патриотических проектов районных (городских) и первичных организаций Белорусского союза женщин «ЛУЧШИЙ ПРОЕКТ -2019» в номинации «ДУХОВНОСТЬ. КУЛЬТУРА. ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ» стала Солигорская районная организация ОО «Белорусский союз женщин» (председатель – Оксана Куклицкая). На конкурс был представлен проект под названием «Сохраняя традиции, смотрим в будущее». С проектом «Семья – прошлое, настоящее, будущее» победила первичная организация ОО «Белорусский союз женщин» ГУ «Дворец культуры г.Молодечно» (председатель Тамара Грицкевич).

В номинации «ТРЕТИЙ ВОЗРАСТ» победу одержала Воложинская районная организация ОО «Белорусский союз женщин» (председатель Галина Рай).

Представленный проект – «Предупреждение возрастных когнитивных изменений у пожилых людей, проживающих в г.Воложине и Воложинском районе».

В номинации «ВОЛНА ПАМЯТИ» лучшей стала первичная организация ОО «Белорусский союз женщин» ГУ «Республиканский клинический госпиталь инвалидов Великой Отечественной войны имени П.М.Машерова» (председатель Елена Лишанкова). Победу одержал проект «Помним, гордимся, чтим!».

В номинации «ЗА МИР, МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО И ДРУЖБУ» завоевала победу первичная организация ОО «Белорусский союз женщин» отдела идеологической работы, культуры и по делам молодёжи Жодинского горисполкома (председатель Ирина Карпович). Лучшим признан проект первички «По следам Мишки Паддингтона».