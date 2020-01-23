Под напряжением

В Перечне территорий с напряженной ситуацией на рынке труда, утвержденном Советом Министров, 9 районов Минщины – Березинский, Вилейский, Копыльский, Крупский, Логойский, Молодечненский, Мядельский, Пуховичский и Слуцкий. Местным властям придется серьезно заняться этой проблемой.

– В нашей области таких территорий стало меньше, в прошлом году их было 15, – замечает заместитель председателя комитета по труду, занятости и социальной защите облисполкома Наталья Игнатович. – Как определяют напряженность в сфере занятости? В частности, по уровню безработицы: у нас он составляет всего 0,2%, самый низкий среди областей, а также по количеству вакансий на одного безработного.

Среди причин напряженной ситуации на рынке труда специалисты называют дисбаланс между количеством уволенных и принятых на работу. Работники крупных предприятий все чаще уходят в малый бизнес и индивидуальное предпринимательство, занимаются ремесленничеством. Самым непосредственным образом сказывается демографическая ситуация, связанная со старением населения.

Но что любопытно, только на Минщине удается сохранить количество занятого в экономике населения на уровне прошлого года. Чтобы привлечь дополнительные трудовые ресурсы, в регионах создают новые рабочие места. Службы занятости смогли помочь трудоустроиться 19,5 тысячи человек, из них более 9 тысяч числились безработными.

Заместитель председателя Логойского райисполкома Александр Бойко рассказал, как в районе поддерживают людей, которым сложно конкурировать на рынке труда:

– У нас зарегистрировано 38 безработных. Количество же вакансий –338. В Перечень территорий с напряженной ситуацией на рынке труда мы, видимо, попали из-за показателя по количеству уволенных (2,5 тыс.) – это на 443 больше, чем приняли на работу.

Поэтому создаем благоприятные условия для инвесторов, как следствие – растет уровень занятости населения. Например, строится завод глубокой заморозки мясных полуфабрикатов, где будет около 40 новых рабочих мест. Вообще в планах создать за этот год 180 рабочих мест на новых производствах. Недавно введен свинокомплекс на 24 тысячи голов в деревне Отрубок. На этой современной ферме обеспечены работой несколько десятков человек. Стараемся поддерживать и развитие малого бизнеса – за прошлый год зарегистрировано 129 индивидуальных предпринимателей.