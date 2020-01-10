Под Солигорском загорелся автобус

В Солигорском районе горел автобус: понадобилась помощь спасателей, сообщили в пресс-службе МЧС.

9 января спасателям поступило сообщение о загорании автобуса возле деревни Кулаки Солигорского района. Прибывшие к месту происшествия подразделения МЧС установили, что происходит горение в моторном отсеке.

Пассажиры покинули автобус самостоятельно. До прибытия спасателей потушить загорание с помощью огнетушителя пытался водитель автобуса. Ликвидировали загорание спасатели.

Пострадавших нет, причина происшествия устанавливается.