Все подразделения ОСВОД на Крещение перейдут на усиленный вариант несения службы, сообщил журналистам председатель Белорусского республиканского общества спасания на водах (ОСВОД) Анвар Игамбердиев, передает корреспондент БЕЛТА.

Для окунания задействуют 87 мест. Обеспечивать безопасность будут около 400 штатных работников ОСВОД. Возможно, привлекут волонтеров, в том числе из БРСМ. На мероприятиях будут также дежурить работники здравоохранения, органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям, внутренних дел.

В 2018 году, по оценкам ОСВОД, в мероприятиях приняли участие свыше 150 тыс. человек, в 2019-м — около 161 тыс. В этом году ожидается около 100 тыс. — снизить интерес людей может отсутствие льда.

Анвар Игамбердиев обратил внимание, что окунаться нужно только в специально подготовленных местах. Некоторую тревогу у спасателей вызывает отсутствие льда на водоемах, и люди могут проводить крещенский обряд в стихийных, неприспособленных для этого местах. С учетом погодных условий ОСВОД привел в готовность моторные лодки, катера, чтобы при необходимости оказать помощь.

Чтобы избежать стихийности купания, в Минске, например, в этом году решили организовать работу в круглосуточном режиме. На всех спасательных станциях окунуться можно будет с 16.00 18 января до 24.00 19 января.

Как отметил и.о. председателя Минской городской организации ОСВОД Дмитрий Стаселько, в столице примут жителей города и гостей на 8 станциях — все они будут работать в усиленном режиме. Задействуют около 80 работников ОСВОД. Официально мероприятия начнутся 18 января в 16.00 на спасательной станции «Комсомольское озеро» и в 18.00 — на «Дроздах». Будут приглашены представители православной церкви, пройдет освящение мест купания.

После крещенских мероприятий ОСВОД продолжит работу. В связи с возможными морозами в феврале особый акцент сделают на предупреждении гибели рыбаков, которые выходят на лед. Им рекомендуется приобрести жилеты. Именно благодаря им, провалившись, люди не уходят под воду, им успевают оказать помощь.