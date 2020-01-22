Правоохранители установили личность женщины с потерей памяти, которая из Гомеля приехала в Минск и после добралась до Жодино. Об этом сообщили БЕЛТА в УВД Миноблисполкома.

«Ранее сообщалось о попытке установить личность неизвестной, которая обратилась к прохожим в Жодино с просьбой вызвать милицию. В настоящий момент ее личность установлена — она уроженка Лунинецкого района Брестской области», — проинформировали в УВД.

Женщина рассказала, что очнулась на скамейке в лесопарковой зоне Гомеля. Она попросила мужчину купить билет на поезд до Минска. Из Минска на попутном транспорте приехала в Жодино. Там она поздним вечером 19 января обратилась к прохожим и попросила вызвать милицию.