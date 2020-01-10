Прямую линию облисполкома провела председатель областного Совета депутатов Наталья Якубицкая

С такой просьбой жители деревни Чурилово Узденского района обратились не к Деду Морозу, а на прямую линию облисполкома. После закрытия магазина для сельчан автолавка стала единственным торговым объектом, где можно купить самые необходимые товары.

В Чурилово постоянно проживает около 140 человек, летом приезжают дачники. В деревне был магазин, но закрылся. Теперь продукты можно приобрести только в автолавке, которая приезжает по средам и субботам. В новом году привычный график неожиданно был нарушен. Местные жители не смогли купить продукты ни 1-го, ни 4 января.

Председатель областного Совета депутатов Наталья Якубицкая озвучила проблему заместителю председателя Узденского райисполкома. Вера Борисевич заверила: в ближайшее время местных жителей обеспечат продуктами, а работа автолавки будет налажена. После окончания прямой линии «МП» связалась с жительницей деревни Чурилово, которая подтвердила: магазин к ним приехал.

Сразу трое граждан из Минского района пожаловались на некачественно выполненный ремонт многоквартирного дома в аг. Лесной. По словам звонивших, акт ввода подписан еще в середине ноября, но есть несколько проблем, из-за которых жильцы не могут начать отделочные работы. Самая серьезная – протекание крыши со стороны балконов. В некоторых квартирах вода доходит до кухонь.

Наталья Якубицкая связалась с заказчиком – управлением капитального строительства Минского района. Директор УКСа Николай Жук о проблеме знает и заверил председателя областного Совета депутатов, что в ближайшее время генеральный подрядчик устранит недочеты.

Как сообщил житель г. п. Ивенец Воложинского района, 10 лет назад по улице Фрунзе прокладывали газопровод и сломали асфальт. С тех пор дорога так и не была восстановлена. В дождь автомобилистам приходится объезжать огромные лужи, вода стекает на приусадебные участки. Наталья Якубицкая связалась с председателем Воложинского районного Совета депутатов. Петр Бибик заверил, что участок дороги будет подсыпан и прогрейдирован.

Жители Смолевичского района, чьи дети учатся в Витебске, недовольны железнодорожным сообщением. С 8 декабря из столицы в областной центр и обратно начали курсировать скоростные дизель-поезда, но остановок в Жодино и Смолевичах они не делают.

Студентам приходится добираться до дома через Минск, делая большой круг. Обращение передано начальнику Минского отделения Белорусской железной дороги.

Юлия ГАВРИЛЕНКО, фото носит иллюстративный характер