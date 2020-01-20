Профсоюзы о «народном контроле» за ценами: хлеб подорожал на 14,5%, мука — на 22%

В 2019 году профсоюзы зафиксировали рост цен на отдельные продукты питания, сообщил председатель Минского областного объединения профсоюзов Виктор Малиновский на VI отчетно-выборной конференции объединения профсоюзов.

— За 2019 год средняя стоимость ржаного хлеба выросла на 14,5 процента, пшеничного — на 13,3, — отметил Виктор Малиновский. —Пшеничная мука подорожала на 22,2%. Возросла цена и на отдельные виды круп: например, средняя стоимость одного килограмма перловки увеличилась на 22,6 %, манной — на 17,8%, овсяной — на 12,3%. Молоко и кисломолочные продукты в зависимости от состава жирности подорожали от 15 до 20%. Стоимость сливочного масла возросла на 16,2%. Один килограмм мяса птицы и свинины стал больше на 23,4 и 12,2 процента соответственно.

В целом по республике индекс потребительских цен за 11 месяцев 2019 года к аналогичному периоду 2018-го на услуги составил 107,2%, на продовольственные товары — 106,2%, на непродовольственные товары — 103,7%.

— Понятно, что, приспосабливаясь к общей ситуации, население ограничивает потребление. Но оно не может отказаться от бытовых услуг, оплаты услуг ЖКХ, в том числе электроснабжения, газо- и теплоснабжения, — сказал Виктор Малиновский.

Что же касается реальной заработной платы, — по данным официальной статистики ее уровень составил 108,1% процента к соответствующему периоду 2018 года при росте производительности труда на 104,5%.

Руководитель областного объединения профсоюзов напомнил, что с ноября 2019 года в республике утвержден среднедушевой минимальный потребительский бюджет семьи из четырех человек (двое работающих и двое детей) — он составляет 372 рубля 6 копеек.

— Сложившаяся в районах области средняя заработная плата в целом позволяет обеспечить необходимый набор продуктов питания. Однако нам необходимо обратить пристальное внимание на районы с уровнем заработной платы ниже средней по области, — подчеркнул он.

Напомним, с мая 2017 года областным объединением проводится так называемый «народный контроль» за ценами на продукты питания. В каждом районе области определены два торговых объекта — всего 46 магазинов, в которых ежемесячно в период с 20 по 25 число председателями районных и Жодинского городского объединений профсоюзов фиксируются цены по 98 наименованиям продовольственных товаров и в режиме реального времени вносятся в базу данных аналитического центра ФПБ. Сведения обрабатываются и поступают в Министерство антимонопольного регулирования и торговли для урегулирования цен на определенные виды продуктов и услуг.

Юлия БРОЖИНА