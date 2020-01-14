Проверено: гриппа нет!

Эпидемиологическая ситуация на Минщине спокойная. С начала осенне-зимнего периода в области не зарегистрировано ни одного случая заболевания опасной вирусной инфекцией.

В целом регистрируется низкий уровень активности острых респираторных инфекций. По словам заведующей отделом эпидемиологии областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Анжелы Галенчик, это стало возможным благодаря нескольким факторам:

– Один из них – общедоступность информации об основных методах профилактики заболеваемости острыми респираторными инфекциями, в том числе и гриппом. Отдельное спасибо нужно сказать погоде: резких перепадов температур нет, зима мягкая, комфортная. Люди меньше времени проводят в закрытых помещениях, общественном транспорте, где большая скученность только способствует распространению инфекции.

Но самый важный фактор – наличие коллективного иммунитета против гриппа. На протяжении последних нескольких лет более 40% населения Минщины прививается.

– Как правило, это люди с хроническими заболеваниями, у которых высок риск возникновения осложнений после гриппа, а также медработники, педагоги, специалисты учреждений с круглосуточным пребыванием, то есть все те, кто находится в непосредственном контакте с большим количеством людей и может стать невольным разносчиком инфекции, – подчеркнула Анжела Галенчик. – Другими словами, у нас обычно хорошо выработана так называемая иммунная прослойка населения, так что от вспышек гриппа мы застрахованы.

По словам заведующей отделом эпидемиологии, ежегодно в области в течение года регистрируется до 10 случаев инфекции гриппа, подтвержденных лабораторно. Пока же с начала осенне-зимнего периода не выявлено ни одного случая заболевания.

– Более того, за последнюю неделю обращаемость с острыми респираторными инфекциями на 12% ниже по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, – привела пример специалист. – У нас есть три контрольных города – Борисов, Молодечно и Солигорск, по которым в целом и оценивается эпидемиологическая ситуация по заболеваемости острыми респираторными инфекциями, в том числе и гриппом. Для этих населенных пунктов рассчитаны контрольные пороговые значения – эпидемпороги. Так вот, в Борисове за первую календарную неделю обращаемость и заболеваемость острыми респираторными инфекциями оказалась на 66,5% ниже рассчитанного эпидемпорога. В Молодечно – более чем на 60,5% ниже этого критерия, в Солигорске – более чем на 66%.

Ситуацию по острым респираторным заболеваниям в Борисовском районе прокомментировала врач районного кабинета по иммунопрофилактике Зинаида Лямкина:

– Работа по профилактике острых респираторных заболеваний, в том числе гриппа, начиналась еще в марте – апреле 2019 года. Это и составление списков людей, у которых могут быть серьезные осложнения после гриппа, и информационно-разъяснительная работа, и непосредственно вакцинация, которую мы начинали в сентябре. До конца ноября в районе привито 72 467 человек, или 40,27% от населения. Как результат – сегодня у нас не наблюдается роста числа респираторных заболеваний, не зарегистрировано ни одного случая гриппа. Надо сказать, что в последние 3–4 года, когда мы начали массовую вакцинацию против гриппа, мы вообще не отмечаем вспышек гриппа.

Галина НАРКЕВИЧ