Пусть красота спасает мир!

В новогоднюю ночь по скайпу пообщался с двоюродным братом Николаем, он живет в украинской Горловке. В квартире у него тоже сверкала гирляндами елка, на столе стояли традиционное шампанское, оливье и прочие блюда, а местное ТВ транслировало «Голубой огонек».

Возможно, те же звезды пели в те минуты и для меня.

И все же нас разделяли не только 950 км, но и нечто большее. Брат сказал:

– Сегодня днем было тихо. А полчаса назад на окраинах велась стрельба.

Речь, понятно, не о петардах и праздничных салютах…

Николай, как и все жители Донбасса, очень надеется, что в новом году на линии соприкосновения завершится начавшийся отвод войск и наконец-то наступит долгожданный мир. И, как раньше, заработают шахты, заводы и фаб­рики.

Поэтому пожелание мирного неба над головой мне не показалось дежурным штампом. Это действительно главная ценность, к которой мы, белорусы, почти за 75 лет без войны привыкли, как к воздуху, и попросту не замечаем. А ценности беречь надо. Как и саму жизнь – причем с самых первых мгновений.

Как сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения, в новогоднюю ночь в стране родился 41 ребенок. В Минской области первым в 0 часов 45 минут появился на свет мальчик весом 3640 г и ростом 52 см. Он родился в акушерском отделении Жодинской городской больницы.

С этим счастливым событием от редакции «МП» и от себя лично вчера поздравил молодую маму Анастасию Тумилович, работницу ОАО «Світанак». Из разговора узнал, что роды прошли успешно, малыша родители назвали Гавриилом. Оказалось, это пятый сын в семье, где уже подрастают Фадей, Макар, Герман и Давид.

Подрастают двое сыновей и в семье лучшего участкового инспектора области подполковника милиции Копыльского РОВД Андрея Трубловского, героя нашей недавней публикации. В отличие от предыдущих новогодних ночей, эту он провел дома, в семейной обстановке – находится в законном отпуске. А звонки по мобильному телефону были, к счастью, приятные, с поздравлениями. Вот так бы всегда!

В УВД области сообщили, что массовые народные гулянья на Минщине прошли спокойно, без серь­езных происшествий. Люди от души веселились, танцевали и водили хороводы вокруг празднично наряженных елок (кстати, самой красивой признана вилейская, ей в онлайн-голосовании отдали свои «лайки» более 7 тысяч человек).

А вот известная поэтесса и прозаик, жительница Заславля Светлана Быкова призналась, что для нее новогодняя ночь в буквальном смысле стала сказочной: она читала внучке только что написанные детские произведения, которые скоро выйдут в свет.

И не в сказке, а наяву увидел необычное небесное явление – солнечный столб на рассвете 1 января астроном-любитель из Ратомки Андрей Лейчик. Ему даже посчастливилось запечатлеть на смартфон завораживающую красоту, которой вместе с восторженным комментарием он поделился в социальных сетях.

Глядел на это необыкновенное чудо природы, радовался красоте и думал о том, что красота всегда ассоциируется с миром, и дарит мечту. Очень хочется надеяться, что этот год будет мирным и у нас, и у моих родных и земляков! Мира всем и добра!

Григорий СОЛОНЕЦ