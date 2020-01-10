«Раубичи» возрождаются к этапу Кубка мира в 2022 году

Главный биатлонный комплекс страны, открывшийся 45 лет назад, взял курс на модернизацию: в 2022 году «Раубичи» примут этап Кубка мира по биатлону. В октябре Президент подписал распоряжение по вопросам совершенствования инфраструктуры спортивного центра, а в декабре здесь начались работы. Что изменится в РЦОП по зимним видам спорта, узнали корреспонденты «МП».

Очистят водохранилище

Масштабная реконструкция в «Раубичах» была в 2014 году. В спорткомплексе заменили инженерные сети, построили комплекс вакс-кабин, судейский павильон, крытый тир, значительно расширили лыжероллерную трассу.

— По сути, работы, которые начались в этом декабре относятся к тем, что не закончили пять лет назад из-за недостатка финансирования. Это — расчистка верховья водохранилища и реконструкция гостиницы № 1, — рассказывает заместитель директора РЦОП по административно-хозяйственной работе Леонид Карась.

Работники комплекса уже начали расчистку верховья водохранилища. Устье, где идет забор воды для оснеживания трассы, сильно обмелело. Если в 2014 году в реке было порядка полутора метров глубины, то теперь — от силы сантиметров 20.

— Поэтому сейчас будем очищать, чтобы в нем был соответствующий объем воды, — продолжает Леонид Карась. — Работы должны проводиться в зимний период, когда водохранилище замерзнет.

Что касается гостиницы № 1, в ней проведут капитальный ремонт. Работы начнутся в январе. Благодаря новой планировке номерной фонд отеля увеличится до 75 мест (при нынешних 48). Востребованность гостиницы, по словам заместителя директора, будет высокой:

— Летом, когда к нам на сборы приезжают биатлонисты из Украины и России, мы всегда сталкиваемся с нехваткой мест. Теперь, надеюсь, не будем.

Проведут снегопровод и установят трибуны

Одно из главных новшеств, которое планируют запустить к 2021 году, — новая система оснеживания трассы. Уже готовится проект так называемого снегопровода.

— Как заготавливаем снег сейчас? С помощью снежных пушек и ратраков, которые укладывают и ровняют по всей протяженности трассы, — отмечает Леонид Карась. — Планируется, что снегообразующие компоненты — вода высокого давления и сжатый воздух — будут поступать по специальным трубам прямо на трассу.

Также появятся снежные ружья, которыми делают снег на стадионах в Рупольдинге, Антхольце, Закопане. Одно из таких, со встроенным компрессором, проходит тестовый период в нашем комплексе.

Особенность швейцарской снежной пушки в том, что она работает при оттепельной температуре — от минус 1 градуса и ниже

Помимо Кубка мира в 2022-м, в марте 2020-го «Раубичи» проведут финальный этап Кубка IBU. К этому времени руководство спорткомплекса намерено увеличить количество зрительских мест на трибунах.

— Поставим временные конструкции на несколько тысяч человек, как это делали во время чемпионата Европы в феврале 2019-го. Плюс, будут продаваться билеты и вдоль трассы, — говорит заместитель директора.

Построят лыжный тоннель

Из-за капризов белорусской погоды снежную трассу в «Раубичах» нередко смывает дождем. Порой не помогают даже снежные пушки. Для круглогодичной подготовки спортсменов было предложено построить специальный коридор, внутри которого снег не будет таять и тренироваться можно хоть летом. Похоже на миф, не правда ли? Однако, как утверждает руководство спорткомплекса, это вполне реально.

— Подобные лыжные тоннели успешно работают в российском Кавголово и финском Вуокатти, — резюмирует Леонид Карась. — Планируется, что протяженность нашей «трубы» составит около 1000 метров. Внутри будет находиться стрельбище. Это позволит создать замкнутый тренировочный цикл.

Кстати, похожий проект лыжного стадиона под крышей уже реализует Национальный олимпийский комитет. Сооружение возводят около парка «Дримленд» в Минске.

Модернизация «Раубичей» завершится в 2021 году.

Из истории

Мало кто знает, что своему появлению «Раубичи» обязаны Петру Машерову, который предложил провести чемпионат мира по биатлону 1974 года на территории БССР. Таким образом, в 20 км от Минска, в живописной деревушке Раубичи, было выбрано место для лыжных трасс и трамплинов. Стройка стала комсомольской: возводили спортивный комплекс наряду со строителями солдаты и студенты института физкультуры. Впоследствии «Раубичи» принимали взрослые чемпионаты мира в 1982-м и 1990 годах, юниорские — в 1976-м и 2015-м. Европейские первенства здесь прошли в 1998-м, 2004-м и 2019 годах.

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Бюджет выделенных на нынешнюю модернизацию «Раубичей» средств составил 5,72 млн долларов. Столько, к примеру, хоккейный клуб «Динамо-Минск» ежегодно тратит на зарплаты своих игроков.

Станислав ЛОБАТЫЙ, фото Павла ОРЛОВСКОГО