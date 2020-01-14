Вы тут: Главная В мире

Ребенок вернул бутылку водителю, выбросившему ее из машины

14.01.2020 0 Комментариев , 8 Просмотров

Водитель в Китае выбросил пустую бутылку в окно. Обратно она вернулась в руках годовалого малыша, уже бодро шагающего в ответственную жизнь.

Малыша зовут Сунь Цзяруй. Видео сняла его мама. На самом деле женщина хотела запечатлеть, как ее мальчик учится ходить. Она утверждает, что бутылку с серьезным видом он поднял по собственной инициативе. Глядя на этого ответственного гражданина, охотно веришь.

«Он прoстой и добрый мальчик. Он всегда помoгает поднять упавшие вещи. Ему всего oдин год и три месяца, и, вероятно, у него нет сильнoго чувства защиты oкружающей среды, но его действия препoдали вoдителю урок», — написала мама.

Предыдущая статья
Следующая статья

Рекомендации для Вас

Windows 7 признали опасной

В парижском аэропорту в стойке шасси самолета нашли тело ребенка

Дым от лесных пожаров в Австралии достиг Южной Америки

Иран нанес авиаудар по военной базе США в Ираке

Австралия направит 3 тыс. резервистов на борьбу с пожарами

Число погибших от наводнения в Индонезии возросло до 53 человек

Об авторе: redactor2

Добавить комментарий

﻿