Водитель в Китае выбросил пустую бутылку в окно. Обратно она вернулась в руках годовалого малыша, уже бодро шагающего в ответственную жизнь.

Малыша зовут Сунь Цзяруй. Видео сняла его мама. На самом деле женщина хотела запечатлеть, как ее мальчик учится ходить. Она утверждает, что бутылку с серьезным видом он поднял по собственной инициативе. Глядя на этого ответственного гражданина, охотно веришь.

«Он прoстой и добрый мальчик. Он всегда помoгает поднять упавшие вещи. Ему всего oдин год и три месяца, и, вероятно, у него нет сильнoго чувства защиты oкружающей среды, но его действия препoдали вoдителю урок», — написала мама.