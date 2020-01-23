Рыбаки поймают. Не сомневайтесь

В Столбцах милиционеров Рыбаков знает и уважает не одно поколение горожан. Если сложить годы работы в правоохранительных органах каждого из трудовой династии, общий стаж превысит сто лет. Свою жизнь с РОВД связали глава семейства Петр Петрович, его супруга Ирина Александровна. По стопам родителей пошли сын Илья и дочь Елена.

Петр Петрович с юности вдохновлялся мужеством дяди – милиционера, участника Великой Отечественной Якова Рыбака, который в неспокойное послевоенное время боролся с бандитизмом. Молодой Петр также мечтал разоблачать и обезвреживать опасных преступников. Отслужив в армии, без раздумий подал документы в Минскую специализированную среднюю школу милиции. Окончание ее как раз совпало с московской Олимпиадой-80, и молодого милиционера направили охранять правопорядок в Олимпийскую деревню в Стайках. Там он получил свою первую награду за добросовестное несение службы.

Почетные грамоты, благодарности, нагрудные знаки… Наград республиканского и областного уровня, которыми отмечен каждый из династии Рыбаков, не сосчитать – за успешно проведенные рискованные операции, личное мужество и профессионализм. Хотя были и нестандартные, порой даже комичные ситуации. Как-то во время уборочной в лесу обнаружили две большие горы украденного зерна нового урожая. До выяснения обстоятельств их поручили охранять Петру Рыбаку.

– Уже смеркалось. Патрулирую. И вдруг сквозь темноту вижу, что возле дальней кучи зерна суетятся человек восемь. Думаю: как же я один с ними справлюсь? Но все-таки решился, вздернул курок и кричу: «Руки вверх!». Ночные визитеры сразу же повиновались.

Приказал им выстроиться в шеренгу и выходить из леса. Вот только задержал я, как выяснилось, не воров, а работников одного из смолевичских колхозов во главе с председателем. Те не знали, что к зерну приставлен милиционер, и решили сами нести ночную вахту, чтобы колхозное добро не пропало, – вспоминает собеседник.

Петру Петровичу довелось служить в РОВД Молодечненского, Смолевичского, Борисовского районов. За плечами у офицера белорусской милиции престижное Ленинградское высшее политическое училище имени 60-летия ВЛКСМ МВД СССР, которое окончил с красным дипломом. Личные и деловые качества майор Рыбак достойно проявил на должности заместителя начальника Столбцовского РОВД. Здесь же, в Столбцах, Петр Петрович познакомился со своей будущей супругой.

– Пришла устраиваться машинисткой в РОВД, а Петр в то время был замполитом. Именно он принимал меня на работу, так и познакомились. Женихом он был завидным – высокий, стройный, увлеченный работой, – говорит Ирина Александровна.

О нелегкой службе стражей правопорядка Ирина Александровна знала не понаслышке – сама дочка милиционера. Ее отец, подполковник Александр Кривощекий, в свое время также служил в Столбцах, на пенсию ушел с должности начальника отдела милиции Червенского района. Работе в РОВД Ирина Александровна отдала без малого 30 лет, сейчас она старший инспектор группы режимно-секретной деятельности, которая отвечает за документооборот и работу с обращениями граждан. Петр Петрович после выхода на пенсию служит в районном отделении Департамента охраны МВД.

По стопам отца пошел и сын Илья. Разгадать хитроумную аферу, догнать водителя-нарушителя, вычислить убийцу – об этом молодой человек мечтал с юности. Начинал милиционером патрульно-постовой службы, сейчас работает в отделении криминального розыска Столбцовского РОВД.

– На первых порах было нелегко. Но отец меня всегда наставлял, во всем помогал и поддерживал, – замечает 28-летний оперуполномоченный капитан милиции Илья Рыбак. – Главное, чему он меня научил, – милиционеру прежде всего нужно быть человеком, вдумчиво, по совести принимать решения, всегда и во всем строго следовать букве закона.

Когда окончила школу младшая сестра Елена, по примеру брата поступила в Белорусский институт правоведения. Сейчас она в звании старшего лейтенанта, служит в инспекции по делам несовершеннолетних Центрального РУВД г. Минска. Никакую другую профессию, признается девушка, даже не рассматривала – только в правоохранительных органах.

– Хотелось продолжить традицию нашей семьи. Поэтому учеба давалась легко и всегда была в радость. Работа непростая, но я ее люблю и в другой профессии себя не вижу, – говорит Елена.

У Рыбаков одна на всех не только профессия. Увлечения в семье тоже общие. Если получается собраться вместе (из-за дежурств такая возможность выпадает нечасто), обязательно устраивают совместную вылазку на природу, в боулинг-клуб или в кино. А когда тесным кругом собираются за большим столом, вспоминают курьезные случаи из милицейской практики. У этой дружной семьи их «улов» – на целый детективный роман!

Елена ПАШКЕВИЧ