Сам себе начальник

За минувший год на Минщине количество самозанятых увеличилось почти на полторы тысячи человек.

Как рассказал «МП» заместитель начальника ИМНС по Минской области Юрий Коновалов, на 1 января в центральном регионе насчитывалось 6058 самозанятых граждан. В бюджет от этой категории плательщиков поступило 1,1 млн рублей единого налога.

Как и раньше, наибольшее количество физлиц в 2019 году оказывали парикмахерские услуги (1702 человека) и услуги репетиторства (810 человек). В лидерах и граждане, которые занимались продажей цветов, декоративных растений, их семян и рассады, животных (за исключением котят и щенков), хлебобулочных и кондитерских изделий, – 1348 человек.

Юлия ГАВРИЛЕНКО