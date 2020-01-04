Сбылось пророчество, обетование исполнилось…

Рождество Христово – один из главных христианских праздников, установленный в честь рождения Младенца Иисуса Христа в Вифлееме. Сочетание двух религий – язычества и христианства – породило множество обрядов и традиций, которые сохранились и до наших дней. Как правильно встретить праздник, в чем смысл Рождества, почему принято наряжать елку и дарить подарки – «МП» узнала у епископа Борисовского и Марьиногорского Вениамина.

– 7 января весь православный мир будет отмечать Рождество Христово. Как подготовиться к празднику?

– Люди несколько тысячелетий с надеждой ожидали исполнения древнего пророчества о Спасителе и Избавителе человечества от первородного греха, проклятия и смерти. И вот обетование исполнилось: более 2000 лет назад в Вифлееме родился Господь наш Иисус Христос, и это великое событие мы празднуем как Рождество Христово.

«Накануне Рождества Христова хочу поздравить всех читателей «МП» с важнейшим праздником, который побуждает задуматься о том, как любит нас Господь! Сын Божий ради нас сходит на землю, становится человеком, живет как мы, перенося скорби и муки, чтобы даровать нам возможность быть детьми Божиими по благодати и наследовать Жизнь Вечную. Желаю всем вам и вашим близким духовной радости и преуспевания, семейного благополучия, всему нашему обществу – взаимопонимания, мира и любви».

Епископ Борисовский

и Марьиногорский

Вениамин

Празднику предшествует серь­ез­ная духовная подготовка. Одно из главнейших приготовлений – исповедь, которая дает возможность человеку в своей душе примириться с Богом, избавиться от грехов. Исповедоваться можно как накануне праздника, так и гораздо раньше. С 28 ноября полагается многодневный Рождественский пост – чтобы подготовиться к празднованию Рождества. Последний день поста – 6 января – Рождественский Сочельник. В этот день верующие причащаются Святых Христовых Таин. Не принято вкушать пищу до появления первой звезды. Но первая звезда – это не та, которая на небе появляется, а та Вифлеемская звезда, которую символизирует свеча, выносимая на середину храма после дневного богослужения. Накануне Сочельника – общая исповедь. Рождество начинают праздновать ночью с 6-го на 7-е января, когда совершается ночная Божественная литургия. Утром также совершается литургия.

Верующие приходят в храм для молитвы. Разрешается вкушение любой пищи. Дома можно накрывать праздничный стол, ходить друг к другу в гости, поздравлять с праздником Рождества Христова.

– А как насчет употребления спиртного в рождественские праздники?

– Православная церковь не запрещает спиртное. Можно поднять за праздничным столом бокалы с шампанским либо другим вином. Главное – чрезмерно не увлекаться, чтобы не потерять контроль над собой, своими поступками.

– Испокон веков наши предки на Рождество гадали…

– Гадание само по себе считается грехом еще с ветхозаветных времен. В книге Левит сказано: «Не ворожите и не гадайте» (Лев. 19:26). Если же говорить о гаданиях на Святки, иначе как сугубым грехом или дерзким вызовом Богу это не назовешь. Разве может идти речь о православной вере, если человек верит не в Бога, а в то, что покажет ему кофейная гуща?..

– Как быть с елкой, подарками, другими рождественскими атрибутами?

– К Рождеству мы подготавливаем свои дома, устанавливаем и украшаем елки. Ведь есть церковное предание о том, что ель в свое время послужила убежищем святому семейству, которое скрывалось от преследования разбойников на пути из Палестины в Египет. Традиция дарить подарки зародилась семнадцать веков назад. Святой Николай был богат, помогал бедным, и всегда делал это тайно, подкладывая подарки в окна. Святитель Николай имеет разные названия в народных традициях – это и Санта- Клаус, и Дед Мороз.

Дарить подарки всегда хорошо – это и знак любви, и знак праздника. В особенности если говорить о детях – они всегда ждут чуда на Рождество.

– Поделитесь своими воспоминаниями из детства, связанными с Рождеством.

– Для нас, детей, Рождество Христово ассоциировалось прежде всего с каникулами. Мы все время проводили на улице – коньки, лыжи, санки… На Колядки собирались с друзьями и ходили поздравлять соседей, знакомых. А те, в свою очередь, угощали нас сладостями. И сегодня это один из самых радостных и чудесных праздников, который всегда ждешь с верой и надеждою.

Беседовала Алёна ДРОЗДОВСКАЯ