Стародорожский лесхоз заготовил 28 тонн шишек сосны

В эти дни на хвойных плантациях ГОЛХУ «Стародорожский опытный лесхоз» лесники ведут заготовку шишек.

«При плане заготовки в 12 тонн на 22 января уже заготовлено 28 тонн шишек сосны обыкновенной. Весь лесной урожай исключительно элитный. Переработано на собственной сушилке 5 тонн 640 килограммов шишек, в том числе с лесосеменной плантации — 3 т 940 кг. На данный момент получено 47 кг семян с улучшенными качествами. — рассказывает ведущий инженер по лесовосстановлению и мелиорации лесхоза Валентина Камкар. — Бесснежная погода удобна для лесников. Им значительно легче собирать шишки, и процесс идет быстрее.

В этом году план по сбору шишек выполнен всеми лесничествами. Лидирует Стародорожское, которое сдало 5 т 800 кг. Пасекским лесничеством собрано 4 т 800 кг, Положевичским — 4 т 160 кг.

Уже есть договоренность на их продажу. Наши семена и сеянцы уедут на лесопосадки даже за пределы Минской области. 1 миллион 500 тысяч сеянцев сосны купит соседний Октябрьский лесхоз, 500 тысяч штук — Ельский лесхоз Гомельского ГПЛХО и 800 тысяч штук — Столинский лесхоз Брестского ГПЛХО. От продажи посадочного лесного материала выручим около 100 тысяч рублей».

Совсем скоро работники лесхоза приступят к посадке нового леса. По словам Валентины Николаевны, в этом году в нашем районе молодые насаждения разместятся на площади не менее 800 гектаров. Из них 250 га будут засеяны, для этого потребуется более 200 кг семян. Около 140 кг «элитных» семян пойдут на посев в лесопитомнике. Свыше 500 га будут засаживаться сеянцами ели и сосны.

Виктория СЫТИК, НАВIНЫ СТАРАДАРОЖЧЫНЫ