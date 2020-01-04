Тамара Красовская награждена Почетной грамотой Миноблисполкома

Почетную грамоту председателю комитета по труду, занятости и социальной защите Минского облисполкома Тамаре Красовской вручил руководитель центрального региона Александр Турчин.

— Я работал с Тамарой Петровной еще в правительстве, когда она была в Палате Представителей Национального собрания Республики Беларусь. Нам удалось выстроить конструктивный диалог. Это, несомненно, заслуженная награда для вас и знак признания вашего труда в такую важную дату — юбилей, — отметил Александр Турчин.

Председатель Миноблисполкома поблагодарил Тамару Красовскую за добросовестный труд и весомый вклад в развитие системы социальной защиты населения центрального региона.

Почетная грамота — высшая награда областного уровня. Она вручается за особые успехи в социально-экономическом развитии, достижения в производственной, научно-исследовательской, государственной, социально-культурной, спортивной, общественной и иной деятельности, за плодотворную государственную, общественную и благотворительную деятельность, а также в связи с юбилейными, памятными датами.

Фото Павла ОРЛОВСКОГО