Тамара КРАСОВСКАЯ: непростой, но нужный труд

5 января – День работников социальной защиты

Большой ли дефицит работников, какие формы помощи пожилым людям популярны в области и как досрочно использовать семейный капитал? Об этом и не только – наш разговор с председателем комитета по труду, занятости и социальной защите облисполкома Тамарой КРАСОВСКОЙ.

– Наличие работы – один из основных факторов социальной защищенности человека. Какая ситуация на рынке труда?

– Перед службой занятости стоит ряд задач: трудоустройство граждан, бронирование рабочих мест для лиц, которые не могут по объективным причинам конкурировать на рынке труда, профессиональное обучение и переобучение, трудоустройство на вновь созданные рабочие места. И с ними наши специалисты успешно справляются. Уровень зарегистрированной безработицы составил 0,2% к численности экономически активного населения. На одного соискателя в конце года приходилось 11,9 вакансии (в 2018-м – 6,9). Наблюдается дефицит квалифицированных работников по отдельным профессиям. В городах острая нехватка швей, каменщиков, водителей, поваров, в сельской местности требуются ветврачи, зоотехники, врачи-специалисты, медсестры, инженеры.

– Перед службой занятости стоит ряд задач: трудоустройство граждан, бронирование рабочих мест для лиц, которые не могут по объективным причинам конкурировать на рынке труда, профессиональное обучение и переобучение, трудоустройство на вновь созданные рабочие места. И с ними наши специалисты успешно справляются. Уровень зарегистрированной безработицы составил 0,2% к численности экономически активного населения. На одного соискателя в конце года приходилось 11,9 вакансии (в 2018-м – 6,9). Наблюдается дефицит квалифицированных работников по отдельным профессиям. В городах острая нехватка швей, каменщиков, водителей, поваров, в сельской местности требуются ветврачи, зоотехники, врачи-специалисты, медсестры, инженеры.

– Нетрудоспособные – наиболее незащищенная категория населения. На какую поддержку они могут рассчитывать?

– Социальную помощь данной категории граждан оказывают 23 территориальных центра социального обслуживания населения. В этих учреждениях созданы и функционируют отделения дневного пребывания для инвалидов, пожилых граждан – различными формами занятости охвачено более двух тысяч человек. Не обделены вниманием и сельчане, в том числе из отдаленных деревень. В нашей системе функционируют три филиала ТЦСОН (в Дзержинском, Солигорском и Узденском районах) и 124 социальных пункта, 9 домов совместного (самостоятельного) и сезонного проживания.

Развиваются малозатратные формы жизнеустройства пожилых граждан, их с теплотой встречают в гостевых, патронатных, приемных и замещающих семьях. Заботой охвачено более тысячи человек.

На надомном обслуживании находятся порядка 24,7 тыс. пожилых людей, 81% из них – сельские жители. Это самый высокий показатель среди регионов страны. Еще почти 3,7 тысячи человек, которые не могут проживать самостоятельно, получают социальные услуги и имеют возможность находиться на полном государственном обеспечении с медицинским лечением и уходом в 19 домах-интернатах области и 11 отделениях круглосуточного пребывания для граждан пожилого возраста и инва­лидов.

Развиваются социальные услуги и на базе домов-интернатов: открыты отделения (блоки) повышенной комфортности, сопровождаемого проживания, дома для самостоятельного проживания, оказываются платные услуги краткосрочного пребывания, «социальная передышка» для семей, имеющих детей-инвалидов.

– Проводится большая работа по государственной поддержке семей, воспитывающих детей, повышению престижа материнства. Количество многодетных семей в области увеличивается?

– Да, за пять лет их стало больше на 43%. В регионе проживают около 18 тысяч многодетных семей. Орден Матери получили 1988 женщин, из них 162 – в 2019 году. Ежегодно из средств местного бюджета многодетным семьям оказывается материальная помощь для подготовки школьников к новому учебному году.

Семейный капитал назначен свыше 12 тыс. многодетных семей, за 9 месяцев 2019 года – 1,9 тысячи. С 1 января вступили в силу изменения, касающиеся использования семейного капитала. Досрочно его можно направить на улучшение жилищных условий, платное обу­чение и медицинское обслуживание.

– На счету учреждений социального обслуживания немало достижений…

– Да, нам есть чем гордиться. Например, Вилейский ТЦСОН в 2019 году стал первым среди учреждений социального обслуживания, занесен на Республиканскую доску Почета. Еще два наших учреждения – Копыльский территориальный центр социального обслуживания населения и Червенский психоневрологический дом-интернат – заняли первое и третье места в стране по благоустройству территории. Минский ТЦСОН победил в республиканском конкурсе «Свет милосердия» по взаимодействию с Белорусской православной церковью.

Корпус работников социальной защиты только Минской области насчитывает около 7 тысяч человек – соцработники надом­ной службы, няни и санитарки, юристы и психологи учреждений социального обслуживания населения, государственные служащие. Их труд во все времена был непростым, требующим готовности прийти на помощь детям, старикам, обездоленным, людям с различными недугами, всем тем, кто нуждается в поддержке и защите, понимании и человеческом участии.

Хочу поздравить социальных работников Минщины с профессиональным праздником!

Счастья и благополучия, творческих успехов, терпения и здоровья вам и вашим близким.

Юлия БРОЖИНА