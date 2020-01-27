Треть поступлений в бюджет Минской области обеспечили 6 предприятий

В столичном регионе шесть крупных налогоплательщиков обеспечили 32% поступлений в бюджет, или около Br1,2 млрд. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в инспекции Министерства по налогам и сборам по Минской области.

Наибольшие платежи в бюджет поступили от ОАО «Беларуськалий», СООО «Малиновщизненский спиртоводочный завод — «Аквадив», ООО «Завод Бульбашъ», ОАО «Трест Шахтоспецстрой», ОАО «БелАЗ» — управляющая компания холдинга «БелАЗ-Холдинг», УП «Кока-Кола Бевриджиз Белоруссия».

Всего за 2019 год от плательщиков Минской области в консолидированный бюджет региона поступило почти Br3,9 млрд налогов, сборов и неналоговых платежей. В том числе в доход республиканского бюджета зачислено около Br1,2 млрд, местных бюджетов — Br2,7 млрд.

Темп роста доходов консолидированного бюджета составил в сопоставимых ценах 109% к уровню 2018 года — в бюджет дополнительно поступило Br322 млн.

Преобладающую часть налоговых поступлений в консолидированный бюджет области обеспечили организации — их доля составила 94%, или свыше Br3,6 млрд. От субъектов малого и среднего предпринимательства в бюджет поступило Br1,4 млрд, их удельный вес — 36%. Индивидуальные предприниматели внесли в бюджет порядка Br87 млн (это 2,2%), физические лица — почти Br146 (3,7%).

В разрезе видов налогов больше всего поступило по подоходному налогу — Br990 млн (25,4% в доходах консолидированного бюджета), по налогу на прибыль — Br813 млн (20,9%), по налогу за добычу (изъятие) природных ресурсов — Br697 млн (17,9%), по дивидендам по акциям и доходам от других форм участия в капитале — Br400 млн (10,3%), по налогу на недвижимость — Br203 млн (5,2%), по акцизам — Br139 млн (3,6%), по налогу при упрощенной системе налогообложения — Br112 млн (2,9%).