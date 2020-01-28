Три кита и масса возможностей

Несвижский район готовится к 80-летнему юбилею. В преддверии праздника «МП» пообщалась с людьми, которые в разные годы руководили Несвижским районом. Узнала, как они оценивают сегодняшнее развитие региона и какие видят перспективы.

Владимир Дражин, почетный гражданин Несвижа и Минской области:

– Все, чего достиг район, стало возможным благодаря трудолюбию его жителей и экономической прочности, которая была создана за прошедшие 80 лет. Если мы сохраним рабочие места, район будет процветать и дальше. В Несвиже эта работа ведется активно. К сожалению, за последние годы утрачено 7 производств, но вместе с тем создаются новые. Интенсивно развиваются такие мощные предприятия, как Городейский сахарный комбинат, агрокомбинат «Снов», музей-заповедник «Несвиж». Это три кита, которые создают вокруг себя производства и инфраструктуру, сохраняют потенциал района.

Несвиж – это моя вторая родина, каждый раз, приезжая с семьей, с супругой, мы посещаем парки, дворец Радзивиллов. Приятно видеть, что он востребован у туристов. Это настоящая белорусская Мекка, куда в год приезжает около полумиллиона человек. Благодаря таким историческим и культурным памятникам можем в любой точке мира с гордостью говорить, что мы – белорусы.

Мария Худая, почетный гражданин Несвижа и Минской области:

– Район всегда был и остается лидером по урожайности. В пример всегда ставлю агрокомбинат «Снов», который является одним из лучших не только в стране, показатели предприятия соответствуют европейским стандартам. Высоких результатов в районе удалось добиться благодаря высочайшей дисциплине и личной ответственности каждого жителя – от простого работника до руководства.

Глава государства не единожды поднимал проблему экологического воспитания. Я уверена, в этом плане Несвижский район также является положительным примером. Ежегодно здесь проходят экологические форумы, на которых обсуждаются проблемы, связанные с получением качественной и чистой продукции, с работой очистных сооружений.

Леонид Крупец, почетный гражданин Несвижа:

– Я родился и вырос в Несвижском районе, поэтому хорошо помню, какими были наши деревни, дороги, социальный быт, каким тяжелым был труд на полях и фермах. За последние десятилетия все поменялось буквально на глазах. С появлением новых промышленных предприятий по переработке сельхозпродукции четко вырисовалась специфика хозяйств, произошло их укрупнение. Часто можно услышать: вы богатые, потому что у вас плодородные земли, кол посади – и он даст плоды. Да, в районе много хороших земель, но есть и плохие, бедные. Не это определяет успех, а кропот­ливая ежедневная работа людей, а их, уж поверьте, много.

Это регион туризма. Многое сделано благодаря Главе государства и политике, направленной на сохранение историко-культурного наследия. Открытие му­зея-заповедника позволило создать новые рабочие места и в сотни раз увеличить туристический поток. Но если в Несвиже появится единый туроператор, регион сможет получить от этой отрасли еще больше дивидендов. А чтобы туристы остались на несколько дней и оставили в районе свои деньги, необходимо расширять сферу услуг.

Федор Привалов,заслуженный работник сельского хозяйства Республики Беларусь:

– Как генеральный директор Научно-практического центра НАН Беларуси по земледелию часто посещаю наши институты и в том числе опытную научную станцию по сахарной свекле, которая находится в Несвиже. Мне приятно отмечать, что район достиг высочайших результатов в сельском хозяйстве. Но вместе с тем у него огромный потенциал. Считаю, в перспективе хозяйства, которые расположены вокруг Несвижа, будут укрупняться. Положительные примеры и в стране, и в районе уже есть. Большое будущее у туризма и частного бизнеса. К примеру, на территории района много озер, где может успешно развиваться частное рыбное хозяйство.

Юлия ГАВРИЛЕНКО