Учения МЧС прошли в Несвижском замке

Масштабные учения МЧС прошли в Несвиже, спасатели провели тренировку по тушению пожара в Несвижском замке, передает корреспондент БЕЛТА.

Действие учений развернулось на территории замкового ансамбля. Первый их этап — тренировка по спасению утопающих в акватории замкового пруда. Пострадавших доставили на берег, с помощью пневматической подушки водолазы подняли с глубины затонувший автомобиль. Позже напротив замка «произошло» ДТП, в одном из поврежденных авто, по легенде учений, находились опасные химические вещества и источник ионизирующего излучения.

Сотрудники МЧС провели радиационно-химическую разведку, извлекли из машины пострадавшего. Для осаждения опасных паров применили специальные пожарные рукава, которые создали водяную завесу, также спасатели сделали пенную подушку вокруг цистерны. Источник ионизирующего излучения поместили в свинцовый контейнер.

В Несвижском замке спасатели отрабатывали условный пожар на чердаке. По замыслу учений, через пустоты пламя начало распространяться. Сотрудники музея и посетители были эвакуированы по сигналу пожарной тревоги. В одном из залов второго этажа несколько человек были отрезаны огнем. Для того чтобы они могли покинуть здание, спасатели установили «куб жизни» под окном зала. Также для спасения пострадавших с верхних этажей использовался автоколенчатый подъемник. В это же время подразделения МЧС ликвидировали условный пожар на площади 150 кв.м.

По окончании учений начальник Минского областного управления МЧС Сергей Лапанович отметил, что регулярные тренировки и занятия позволяют спасателям принимать верные решения при ликвидации реальных чрезвычайных ситуаций. На прошедших учениях пожарные расчеты работали слаженно и быстро ликвидировали все условные происшествия.

Как напомнили в управлении, 24 декабря 2002 года в Несвижском замке произошел пожар. Деревянные строительные конструкции, сгораемые материалы в отделке и многочисленные пустоты способствовали быстрому распространению огня. Тушение осложнялось тем, что необходимо было не только погасить пламя, но и сделать это с наименьшим ущербом для замка: каждый предмет, элемент интерьера — художественная и материальная ценность. Тогда более 90 человек сражались с огнем.

Эвакуация пострадавшего из эпицентра заражения

Дезактивация источника заражения

Во время тушения условного пожара в замке

Эвакуация пострадавшего

Спасение утопающего

Начальник Минского областного управления МЧС полковник внутренней службы Сергей Лапанович

Фото Рамиля Насибулина