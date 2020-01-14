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Учения МЧС прошли в Несвижском замке

14.01.2020 0 Комментариев , 2 Просмотров

Масштабные учения МЧС прошли в Несвиже, спасатели провели тренировку по тушению пожара в Несвижском замке, передает корреспондент БЕЛТА.

Действие учений развернулось на территории замкового ансамбля. Первый их этап — тренировка по спасению утопающих в акватории замкового пруда. Пострадавших доставили на берег, с помощью пневматической подушки водолазы подняли с глубины затонувший автомобиль. Позже напротив замка «произошло» ДТП, в одном из поврежденных авто, по легенде учений, находились опасные химические вещества и источник ионизирующего излучения.

Сотрудники МЧС провели радиационно-химическую разведку, извлекли из машины пострадавшего. Для осаждения опасных паров применили специальные пожарные рукава, которые создали водяную завесу, также спасатели сделали пенную подушку вокруг цистерны. Источник ионизирующего излучения поместили в свинцовый контейнер.

В Несвижском замке спасатели отрабатывали условный пожар на чердаке. По замыслу учений, через пустоты пламя начало распространяться. Сотрудники музея и посетители были эвакуированы по сигналу пожарной тревоги. В одном из залов второго этажа несколько человек были отрезаны огнем. Для того чтобы они могли покинуть здание, спасатели установили «куб жизни» под окном зала. Также для спасения пострадавших с верхних этажей использовался автоколенчатый подъемник. В это же время подразделения МЧС ликвидировали условный пожар на площади 150 кв.м.

По окончании учений начальник Минского областного управления МЧС Сергей Лапанович отметил, что регулярные тренировки и занятия позволяют спасателям принимать верные решения при ликвидации реальных чрезвычайных ситуаций. На прошедших учениях пожарные расчеты работали слаженно и быстро ликвидировали все условные происшествия.

Как напомнили в управлении, 24 декабря 2002 года в Несвижском замке произошел пожар. Деревянные строительные конструкции, сгораемые материалы в отделке и многочисленные пустоты способствовали быстрому распространению огня. Тушение осложнялось тем, что необходимо было не только погасить пламя, но и сделать это с наименьшим ущербом для замка: каждый предмет, элемент интерьера — художественная и материальная ценность. Тогда более 90 человек сражались с огнем.

Эвакуация пострадавшего из эпицентра заражения

Эвакуация пострадавшего из эпицентра заражения

Дезактивация источника заражения

Дезактивация источника заражения

Во время тушения условного пожара в замке

Во время тушения условного пожара в замке

Эвакуация пострадавшего

Эвакуация пострадавшего

Спасение утопающего

Спасение утопающего

Начальник Минского областного управления МЧС полковник внутренней службы Сергей Лапанович

Начальник Минского областного управления МЧС полковник внутренней службы Сергей Лапанович

Фото Рамиля Насибулина

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Об авторе: redactor2

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