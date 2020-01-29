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Ученые открыли антитело, способное нейтрализовать коронавирус 2019-nCoV

29.01.2020 0 Комментариев , 5 Просмотров

Китайские молекулярные биологи выяснили, что одно из антител, открытых во время эпидемии атипичной пневмонии 2003 года, может нейтрализовать вирус, вызвавший текущую вспышку пневмонии в Китае и ряде других стран. Об этом говорится в статье, опубликованной в электронной научной библиотеке bioRxiv, сообщает ТАСС.

«Антитело CR3022, нейтрализующее вирус SARS, очень активно присоединяется и к вирусу 2019-nCoV. При этом, что примечательно, более мощные антитела m396 и CR3014 не реагировали на вирус, что говорит об уникальной структуре белка, при помощи которого новый патоген заражает клетки человека», — пишут исследователи.

Это открытие, считают ученые из Института вирусологии Уханя и университета Фудань в Шанхае, позволяет надеяться на то, что вещество CR3022, в комбинации с другими антителами, способными соединяться с новым коронавирусом, позволит достаточно быстро создать первые действенные средства для лечения этой формы пневмонии и остановки эпидемии.

Между тем китайский специалист по респираторным заболеваниям Чжун Наньшань в интервью агентству «Синьхуа» сообщил, что вспышка нового коронавируса может достигнуть своего пика в течение ближайшей недели или дней десяти, после чего значительного роста числа заболевших уже не будет.

Эксперт отметил, что сегодня существует два способа борьбы с эпидемией: раннее ее обнаружение и ранняя изоляция заболевших. По его словам, типичным симптомом заражения новым коронавирусом по-прежнему является жар.

Власти Китая 31 декабря проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане — крупном торгово-промышленном центре КНР с населением более 11 млн человек. 7 января китайские специалисты установили возбудителя болезни — коронавирус 2019-nCoV.

На сегодняшний день число подтвержденных в КНР случаев заболевания превысило 5,9 тыс. человек, число летальных исходов составляет 132. Случаи заболевания зарегистрированы почти во всех регионах КНР, в том числе Пекине и Шанхае.

Коронавирус также выявлен в Австралии, Вьетнаме, Германии, Канаде, Республике Корея, Малайзии, на Филиппинах, в Непале, Сингапуре, ОАЭ, США, Таиланде, Франции и Японии. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку пневмонии национальной чрезвычайной ситуацией для Китая, но пока воздержалась от объявления режима международной чрезвычайной ситуации.

БЕЛТА

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Об авторе: redactor2

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