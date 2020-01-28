Уровень сахара по пульсу?

Минчанин Павел Леонов разработал идею мобильного приложения для больных сахарным диабетом.

Программу он создал для своего ребенка, которому врачи поставили этот серьезный диагноз. Уже пять месяцев они с Сашей самостоятельно ведут испытания устройства.

Эта история в семье Леоновых началась 8 марта 2010 года. После неожиданного приступа 12-летний Саша оказался в реанимации. Врачи установили диагноз: сахарный диабет 1-го типа. И сегодня в семье не знают, что могло спровоцировать заболевание. В перечне факторов – лекарства, химикаты, вирусы. Леоновы подозревают, что, возможно, к болезни привела аллергия, которой ребенок страдал с детства.

– Первые полгода с диабетом сын жил на уколах. Все это время мы думали, как облегчить его страдания, и начали изучать проблему всей семьей. Пришли к выводу, что необходимо поставить ребенку инсулиновую помпу – так для него комфортнее. Тогда это было крайне дорогое удовольствие, однако кто будет в такой ситуации считать деньги? – рассказывает Павел Леонов. – Инсулин у нас выдают бесплатно. Но в то время, чтобы получить его для малоизученного устройства, необходимо было обратиться в Минздрав. Вопрос рассматривала специальная комиссия. Потом мы поехали в Санкт-Петербург, где ее установили. Обо всех функциях инсулиновой помпы мы рассказывали эндокринологам, у которых наблюдались…

Помпа помогла значительно облегчить жизнь больному. Но вся семья начала страдать бессонницей: необходимо было и среди ночи контролировать, измерять уровень сахара в крови. Ведь его падение ниже критической отметки неминуемо приводит к гипогликемической коме.

Алла Шепелькевич, профессор кафедры эндокринологии Белорусского государственного медицинского университета, доктор медицинских наук:

– Ситуацию с ростом диабета на планете уже можно называть едва ли не катастрофической. Так что набор технических средств и программных технологий, таких как, например, «искусственная поджелудочная железа», не только актуален, но уже разработан и одобрен в США. Тем не менее даже там он остается слишком малодоступным в силу разных причин (наличие различных противопоказаний у пациентов, небольшой объем производства и высокая стоимость). В то же время технологии, включающие средства подачи инсулина (помпы), контроля гликемии (как контактными, так и бесконтактными датчиками), весьма и весьма перспективны. Но, конечно, все аппаратные и программные средства должны пройти технические и клинические испытания, которые в первую очередь докажут их безопасность.

– Еще один способ контроля – специальный датчик, который по принципу катетера устанавливается под кожу на 6 дней. Он измеряет сахар каждые 5 минут и сигнал с данными через трансмиттер передает на помпу, где на дисплее отображаются колебания уровня сахара. В современных устройствах, если преодолевается какое-

то критическое значение, помпа отключается и прекращает подачу инсулина. Вот только стоимость одного датчика – 50 долларов. То есть в месяц выходит не менее 250 только на средства контроля, –

объясняет отец.

Идею для решения проблемы Павлу подсказала естественная реакция человеческого организма: если уровень глюкозы падает ниже критической отметки – учащается пульс.

– Я решил объединить функции фитнес-браслета и смартфона. Разработку приложения заказал у программистов, и летом мы его начали тестировать. Месяц назад оно заработало корректно. Если пульс среди ночи учащается – раздается звонок будильника. Когда Саша крепко спит и не слышит, громкости звукового оповещения хватает, чтобы разбудить нас с женой. К тому же сын чувствует вибрацию от фитнес-браслета, – поясняет принцип работы Павел Леонов.

С идеей внедрить приложение Павел обратился в Минздрав. Но пока никто из наших ученых и представителей медицины не заинтересовался…

Алексей БОЛОТОВ