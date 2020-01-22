В Беларуси пересмотрят пенсионный стаж многодетных матерей

Александр Лукашенко поручил профсоюзам устранить недоразумения, которые возникают с начислением пенсионного стажа многодетных матерей. Об этом в эфире телеканала «Беларусь 1» рассказал председатель Федерации профсоюзов Беларуси Михаил Орда.

«Мы считаем, что это недоразумение, нонсенс: на троих детей сегодня стаж маме начисляется, на четвертого ребенка не начисляется. Президент дал поручение, в частности, Министерству труда, посмотреть и разобраться с этим вопросом и оперативно внести предложения для устранения этого недоразумения», — отметил Михаил Орда.

Согласно действующему законодательству, максимальная продолжительность включаемых в стаж лет декретного отпуска — 9. Мамы с четырьмя детьми не получают тех льгот, которые имеют женщины с пятью и более детьми, и рискуют не выработать требуемый для трудовой пенсии страховой стаж и получать только социальную пенсию.

Председатель ФПБ также прокомментировал недавний указ Президента, меняющий правила выплаты пенсий гражданам, работающим в особых условиях. «10 лет назад были приняты подходы в отношении таких работников. Когда люди начали выходить на пенсию, они увидели, что было очень маленькое накопление: в месяц порядка 40-50% от пенсии, которую бы они могли получать за вредные условия труда. Люди здесь абсолютно ни при чем: несколько неверно были сделаны расчеты», — пояснил председатель ФПБ.

Фото Светланы КУРЕЙЧИК