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В Китае умер второй человек от нового типа коронавируса

17.01.2020 0 Комментариев , 4 Просмотров

В городе Ухань умер второй человек от пневмонии, спровоцированной новым типом коронавируса, сообщают местные органы здравоохранения.

Известно, что мужчине 69 лет. Он поступил в больницу с тяжелым миокардитом, нарушениями функции почек и серьезными повреждениями многих органов.

В конце декабря минувшего года власти города сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения. Китайские эксперты 9 января установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса. Неизвестная ранее болезнь зафиксирована у 41 человека, 12 из которых были выписаны из больниц, а пять — в критическом состоянии. 11 января от коронавируса умер 61-летний мужчина.

Коронавирусы — семейство из более чем 30 вирусов, которые были впервые выделены в 1965 году. Коронавирусы поражают людей, домашних животных, свиней, крупный рогатый скот, птиц и способны провоцировать поражение дыхательной системы, желудочно-кишечного тракта, нервной системы.

БЕЛТА

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Об авторе: redactor2

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