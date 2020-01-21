В Минской области не будет Дня снега



Праздник, который ежегодно отмечают в 80 странах мира в середине января, в этом году на Минщине отменили. Причина — аномально теплая погода.

— Всемирный день снега собирались отметить на базе отдыха «Галактика» в Воложинском районе, — рассказала директор областного учебно-методического центра физического воспитания населения Елена Чернявская. — Запланировали соревнования по лыжным гонкам, биатлону, футболу на снегу. Но увы, все отменяется.

Те, кто все-таки хочет быть поближе к снегу, хоть и искусственному, едут в центр олимпийской подготовки «Раубичи». С помощью снегогенераторов здесь сделали небольшой участок трассы.

— Изначально хороший слой мы заготовили еще в начале декабря, — рассказал заместитель директора центра Леонид Карась. — Круг длиной 1200 м до сих пор не растаял — ежедневно добавляем в слой ледовую стружку с нашего катка. На этой трассе сейчас тренируются и спортсмены, и любители.

В «Раубичах» также не будет традиционного праздника, посвященному Дню снега. Кроме того, на конец февраля перенесли областной этап республиканских соревнований среди детей и подростков по биатлону «Снежный снайпер», который был изначально намечен на 25–26 января.

Станислав ЛОБАТЫЙ