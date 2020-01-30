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В Минской области с 1 января снижены коэффициенты к ставкам налога на недвижимость и землю

30.01.2020 0 Комментариев , 0 Просмотров

Коэффициенты к ставкам налога на недвижимость и земельного налога в Минской области с 1 января этого года снижены с 2,5 до 2. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в инспекции Министерства по налогам и сборам по Минской области.

В налоговой пояснили, что по закону Советы депутатов имеют право увеличивать или уменьшать ставки налога на недвижимость и земельного налога для отдельных категорий плательщиков. В 2019 году местные органы власти могли увеличить или уменьшить ставки не более чем в 2,5 раза, с 2020 года — не более чем в 2 раза.

Таким образом, с нынешнего года снижается коэффициент увеличения (уменьшения) налога на недвижимость и земельного налога. Соответствующие решения приняты всеми районными Советами депутатов и Жодинским городским Советом депутатов.

С текстами решений можно ознакомиться на сайте МНС на странице инспекции по Минской области в разделе «Местные налоги (сборы)».

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Об авторе: redactor2

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